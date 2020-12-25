【氣炸鍋食譜】紫薯扭扭酥超簡單網紅小食　趣緻高顏值高纖多營養

紫薯扭扭酥，「手殘」或初次入廚的朋友也能做到，已有下廚經驗的人更覺沒有難度。正因為是易做易學的簡單小食，外型趣緻美觀，成為了網絡紅星，有興趣「煮飯仔」的朋友紛紛躍躍欲試，或拍片教學如何成功製作。說真的，紫薯扭扭酥的做法實在十分簡單。

紫薯扭扭酥外型趣緻美觀，適合成為派對小食。

預備6樣常見易買的材料，紫薯、糖、杏仁奶、手抓餅、雞蛋和黑芝麻，手抓餅可以在超市中的急凍櫃裡找到，即是「印度薄餅」，可以用於煎、焗或氣炸，層層酥皮，非常鬆化，有時比起一大塊的正方形酥皮來得方便。記得在解凍變柔軟後便使用，才不容易折斷，但亦不宜在解凍後太久使用，手抓餅若變軟爛，則難以處理。

扭扭酥的「酥」用手抓餅，即印度薄餅來做，省時方便。

至於紫薯餡，要先用大火蒸熟紫薯，去皮後壓成蓉，再加糖及杏仁奶拌勻。然後，取一塊手抓餅，抹上紫薯蓉，鋪上另一塊手抓餅，壓實邊緣，每隔1厘米闊切出長條，每條對摺，再扭兩下成螺旋狀的扭扭酥。

切出1厘米闊的長條，對摺後扭兩下成螺旋狀的紫薯酥。

每份扭扭酥塗上蛋液，建議要均勻及輕柔地塗，薄蛋液比厚的好，令扭扭酥外層上色均勻、金黃及具光澤之外，也不易烘焦，最後灑上黑芝麻，放入氣炸鍋，用170 °C氣炸15分鐘完成。實際操作時，請按家用的氣炸鍋來調整溫度及時間。

氣炸鍋先用用170 °C預熱3分鐘，當紫薯酥入鍋後隨即受熱氣炸。

紫薯扭扭酥食譜

攝影、攝錄：陳嘉杰、楊帆

剪接：黃卓敏

健康小貼士︰

紫薯有豐富的花青素，抗氧化效果佳，可以抗衰老，改善膚質，調理內分泌，另外它的纖維含量高，能促進腸胃蠕動，改善消化系統。

【同場加映】紫心番薯vs紫薯︳常被混淆！簡易分辨營養功效食用宜忌一文看清

紫薯和紫心番薯如何分辨？坊間有不同見解。正確是紫薯=紫番薯，甘薯之一呈紫色相，在街市常見。紫心番薯=紫心淮山，在市場上少見，價錢一般偏貴，紫心淮山亦稱為「參薯」。

按圖了解如何鑒別紫薯︰

下圖有紫薯的營養及3大益處詳解︰

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