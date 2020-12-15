【氣炸鍋食譜】脆脆朱古力鬆餅香濃誘人　30分鐘複製炸雞店名物

某間炸雞店的香蜜鬆餅，外酥內軟，非常馳名，早前推出限定特別版「脆脆朱古力鬆餅」，在家複製一樣容易。純素者也能享用，用植物牛油代替牛油，還升級用楓糖製作，金黃閃閃的脆脆朱古力鬆餅30分鐘出爐！

純素者也能享用的脆脆朱古力鬆餅，用植物牛油代替牛油製作。

脆脆朱古力鬆餅和楓糖鬆餅的做法如出一轍，建議用砂糖，因為烘焙出來的製成品最膨鬆及最香脆，黃糖相對上濕潤，較易導致烘焙食品變軟及潮濕。植物牛油宜用冷藏的，加入麵粉內搓開，更易搓成麵包糠。鬆餅放入氣炸鍋前，提議用180 °C先預熱氣炸鍋5分鐘，放入鬆餅後隨即加熱烹調。

建議用砂糖，因為烘焙出來的製成品最膨鬆及最香脆。

扣起可可粉及朱古力，就變成原味鬆餅；添加抹茶粉，化身抹茶鬆餅。一個食譜，百變口味，聖誕節做咩好？簡易美味的脆脆朱古力鬆餅，香濃誘人，早餐及茶點均合適。

氣炸朱古力鬆餅食譜

攝影、攝錄：陳嘉杰、楊帆

剪接：羅子揚

健康小貼士︰

黑朱古力的「可可」含有黃酮類和前花青素抗氧化物，可保護細胞和維持心血管健康。 楓糖生津止渴，潤肺健胃，熱量比蔗糖、果糖及粟米糖等較低，但鈣含量比其他醣類高達10%，與牛奶相若。另外，鎂和有機酸成分也比其他醣類高很多。

朱古力傾向高糖高脂，只宜淺嚐。

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