蜆食譜合集｜香茅、豉椒炒、蒸水蛋……中西日泰12款風味+吐沙5方法

蜆類是筆者愛煮的常用食材之一，之前一直以為只有自己才那麼愛吃蜆，誰知有不少蜆類食譜反應都超乎意料地好，索性就做一個蜆食譜合集，有港式、日式、西式以及東南亞等等，做法多變，完全突出蜆的鮮味！除了蜆之外，還有其他貝類的食譜，如鮑魚、帶子、蟶子和青口等，立即將這個合輯存起來吧！



「蜆」只是一個統稱類別，事實上蜆有很多種類，如：沙白、花甲、番薯蜆、珍珠蜆等等，曾請教大廚雷啟裕不同蜆類應如何區分，各自又有甚麼特點等等，想了解更多的話請參閱以下文章：

【入廚貼士】蜆、花甲、沙白點分點煮好？主廚6大心得（附食譜）

另外，煮蜆之前別漏了最重要的吐沙步驟，要是不吐沙的話，吃起來就「咔咔咔」的十分討厭，一般都會加鹽水吐沙，若想比較不同吐沙法的優劣，亦可參閱下文：

【教煮實驗室】鹽水麻油鐵匙暖水 5大蜆類吐沙法最有效是……

實試5種吐沙方法效果：

鹽水：輕輕攪動後，見到水的面層浮著一些沙。

鐵器：污垢物不及鹽水多，看來功效平平，而且還是冒著花甲被鐵粉污染的風險。

鹽水加麻油：單從顏色辨別，一看已看得出加了麻油的一碗水較深色、偏啡。雖然見到水頗為混濁，但主要都是麻油所致，污垢物或沙反而不多。

暖水（不換水）：水有點混濁，見到小量沙子。

暖水（每10分鐘換水）：較不換水的一碗，蜆很多都開了口，可能水溫較高的緣故。



當一切準備好之後，就可以正式烹調啦！歡迎下載以下12個蜆類食譜，有小食、意粉和湯等等。

【豉椒炒蜆食譜】低卡路里鮮甜惹味 15分鐘煮出大牌檔風味

豉椒炒蜆食譜

豉椒炒蜆食譜

材料：蜆1斤、豆豉碎1湯匙、乾蔥3個、蒜頭1個、指天椒2隻、清水少許、油適量

做法：

1.蜆用清水浸泡1小時，待吐沙。

2.乾蔥和蒜頭切碎，備用。

3. 指天椒去籽，切碎。

4. 燒熱鍋，下油。

5. 放入蒜頭、豆豉、乾蔥碎和指天椒炒香。

6. 放入蜆，加水，大火炒勻至蜆開口即成。

【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水 跟鼎爺學最有效方法！

花甲蒸水蛋食譜

花甲蒸水蛋食譜

材料：花甲12隻、蛋2隻、雞湯250毫升

做法：

1.以60度左右的熱水淋在花甲上，使它吐沙幾分鐘，並洗淨其外殼。

2.烚花甲至全部開口為止，倒走多餘水份，再平均鋪在碟上備用。

3.雞蛋拂勻，隔篩至完全順滑狀，再緩緩倒入雞湯，輕力拌勻。

4.蛋液倒在鋪滿花甲的碟上，用保鮮紙蓋著，大火蒸10分鐘即成。

【蒜蓉牛油煮蜆食譜】入廚新手必學 15分鐘煮出香噴噴宴客料理

蒜蓉牛油煮蜆食譜

蒜蓉牛油煮蜆食譜

材料：蜆1斤、洋葱半個、牛油25克、蒜蓉1茶匙、白酒100毫升、雞湯250毫升

做法：

1. 用一個大盆倒入清水和蜆，靜置30分鐘以上讓蜆吐沙。

2. 洋葱切碎備用。

3. 燒滾一鍋水，放入蜆，烚至全部開口，盛起備用。

4. 燒熱鑊下牛油，以小火爆香洋葱至軟身，再加入蒜蓉，其間一直攪拌避免黐底。

5. 加入大半白酒與雞湯，轉中火煮滾，將蜆放到鍋中，加蓋煮3分鐘。

6. 最後倒入剩餘的白酒，即成。

【九層塔煮蜆食譜】厚肉沙白配芳香九層塔 只需10分鐘新手必試

九層塔煮蜆食譜

九層塔煮蜆食譜

材料：沙白20隻、九層塔1扎、蒜3瓣、薑少許、辣椒1條、蠔油2湯匙、酒1湯匙

做法：

1.沙白浸鹽水30分鐘，吐沙，盛起。

2.蒜剁成蒜蓉，薑切片，辣椒切粒，九層塔去莖並撕出葉子，洗淨並印乾備用。

3.鑊燒熱下油，爆香薑、蒜、辣椒，出味後加入沙白、蠔油和酒，加蓋中火煮3-4分鐘至開口。

4.加入九層塔，炒勻上碟即成。

【香茅煮大蜆食譜】東南亞風味提鮮香料簡單易買 湯底清甜全靠…

香茅煮大蜆食譜

香茅煮大蜆食譜

材料：大蜆400克、洋葱1/4個、香茅3支、南薑2片、檸檬葉3片、青檸1個、雞湯250毫升、椰青水300毫升、鹽1茶匙

做法：

1. 將大蜆放在水中，加入1茶匙鹽吐沙至少30分鐘，再用牙刷擦淨蜆殼。

2. 洋葱、南薑切塊、香茅拍扁切段。

3. 鍋燒熱下油，並爆香洋葱、香茅及南薑。

4. 在鍋中倒入雞湯與椰青水，煮滾後加入撕碎的檸檬葉，轉小火煮10分鐘。

5. 大蜆加進鍋中，加蓋煮至全部開口，約2分鐘。

6. 最後擠上青檸汁，即成。

【泰式涼拌花甲食譜】泰國餐廳必點開胃菜 醬汁甜辣程度自己揀！

泰式涼拌花甲食譜

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泰式涼拌花甲食譜

材料：花甲300克、洋蔥1個、蒜頭3瓣、青檸1顆、香茅3枝、紅辣椒3隻、魚露4茶匙、泰式辣醬4湯匙、糖2茶匙、麻油1茶、芫荽 適量

做法：

1. 花甲鹽水浸流泡30分鐘，待吐沙。

2. 煮滾一鍋水，加入花甲煮至開口，撈起瀝乾，放涼備用。

3. 洋蔥切片。

4. 香茅及紅辣椒切幼粒。

5. 蒜頭磨成蓉。

6. 將香茅、紅辣椒、蒜頭、青檸汁、魚露、泰式辣醬、糖及麻油拌勻。

7. 準備一個大碗加入花甲、洋蔥、芫荽及醬汁拌勻。

8. 放入雪櫃冷藏30分鐘即成。

【在家居酒屋‧有片】檸檬清酒煮蜆 辟腥提鮮15分鐘搞掂

檸檬清酒煮蜆食譜

檸檬清酒煮蜆食譜

材料：蜆600克、蒜蓉3湯匙、清酒80毫升、雞湯100毫升、橄欖油少許、檸檬汁1茶匙、檸檬皮屑少許、芫荽碎約2條 、無鹽牛油40克、黑胡椒少許

做法：

1. 用一個大盆倒入清水，靜置約1至2小時，讓蜆吐沙。

2. 將檸檬榨出汁及刮出少許檸檬皮屑備用。

3. 準備一個平底鑊，以橄欖油爆香蒜蓉和芫荽碎。

4. 放入蜆炒一炒，倒入雞湯和清酒，加蓋煮約5分鐘至蜆殼全開。

5. 放入牛油、檸檬汁、檸檬皮屑拌勻，加蓋焗一會，最後撒上黑胡椒便成。

【葱油花甲食譜】香噴噴花甲簡單零難度 超省時製法只需10分鐘！

葱油花甲食譜

葱油花甲食譜

材料：花甲500克、薑片5塊、葱20克、白酒60毫升、油2湯匙、蒸魚豉油2湯匙、鹽適量

做法：

1.花甲放水中，加鹽吐沙至少30分鐘，再過水洗淨外殼。

2.薑切片、葱切段，備用。

3.煲滾一鍋水，加入薑、白酒和花甲，以中火烚煮，待花甲開口後盛起上碟。

4.放上葱與蒸魚豉油，油煮成熟油灒於葱段上，即成。

【油鹽水粉絲煮花甲食譜】水上人家常菜 粉絲盡吸精華鹹鮮清香！

油鹽水粉絲煮花甲食譜

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油鹽水粉絲煮花甲食譜

材料：花甲500克、大頭菜50克、粉絲半包、乾蔥2粒、薑片6片、蔥2棵、鹽1茶匙、糖1茶匙、水500毫升、胡椒粉 適量

做法：

1. 將粉絲浸在水中至軟身約30分鐘，瀝乾備用。

2. 花甲用鹽水浸流泡30分鐘，待吐沙。

3. 大頭菜浸水20分鐘，然後切絲。

4. 乾蔥及薑切片；乾蔥切片。

5. 燒熱鍋，加少許油，炒香薑片及乾蔥片。

6. 加入水、鹽及大頭菜煮滾。

7. 加入花甲、粉絲待煮滾。蓋上鍋蓋煮2-3分鐘直至蜆打開，再加砂糖及胡椒粉。

8. 灑上蔥粒即成。

【意粉食譜】白酒大蜆意粉鮮味滲酒香 Vongole意粉原來分兩種

白酒大蜆意粉食譜

白酒大蜆意粉食譜

材料：蜆8-10隻、洋葱1/4個、蒜頭3瓣、辣椒1-2隻、意粉100克、白酒200毫升、鹽半茶匙、油半茶匙

做法：

1. 將蜆放在水中，加入1茶匙鹽吐沙至少30分鐘。

2. 吐沙後，用牙刷擦淨蜆殼，沖洗瀝乾。

3. 蒜頭、洋葱、辣椒切碎備用。

4. 煲滾一大鍋水，放入半茶匙鹽和油，煮意粉至大約8成熟，盛起備用。

5. 鑊燒熱下油，爆香蒜蓉、洋葱和辣椒，倒入大半白酒，加蓋煮蜆至全部開口。

6. 打開鑊蓋後再下剩餘白酒、意粉，拌勻後上碟即成。

【周打蜆湯食譜】牛奶忌廉添香滑 自家製鮮甜健康好味過罐頭湯

周打蜆湯食譜

周打蜆湯食譜

材料：蜆200克、蜆水100毫升、煙肉粒80克、薯仔1個、紅蘿蔔1/2條、洋蔥1/2個、麵粉2.5湯匙、蒜蓉1湯匙、牛油20克、魚湯300毫升、白酒70毫升、牛奶150毫升、鮮忌廉50毫升、黑胡椒碎適量、鹽適量

做法：

1. 把洋蔥、紅蘿蔔及薯仔切粒。

2. 燒熱平底鍋，放入煙肉粒以中火炒香，備用。

3. 把蜆洗淨，放進沸水中蓋過面，加入白酒，煮至開口，撈起。蜆和蜆水備用。

4. 熱鍋放入牛油、蒜蓉和洋蔥炒香，再放紅蘿蔔、薯仔及麵粉炒約2分鐘。

5. 在鍋中加入魚湯和蜆水，中火煮至食材軟腍。

6. 加入蜆、牛奶、鮮忌廉及煙肉粒拌勻，最後下鹽和黑胡椒碎調味便可。

【健康湯水】番茄薯仔花甲湯清熱生津 加一種材料平衡花甲涼性

番茄薯仔花甲湯食譜

番茄薯仔花甲湯食譜

材料：番茄3個、薯仔2個、洋葱半個、花甲半斤、水1公升、鹽2茶匙、糖半茶匙

做法：

1. 番茄、薯仔洗淨後切塊，洋葱洗淨切片備用。

2. 花甲加鹽水吐沙30分鐘或以上，煲滾一鍋水，將花甲氽水至略開口，起肉備用。

3. 煲滾一鍋水，放入番茄、薯仔和洋葱，大火煲10分鐘後轉小火煲30分鐘。

4. 花甲放湯再煲3分鐘，加鹽、糖調味，即成。

蜆類固然受歡迎，但偶然也可以煮煮其他貝類海產，以下還有其他食譜可供參考：



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