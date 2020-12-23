【牛食譜】燒牛柳配蒜蓉香草汁清新醒胃　5步驟煎出軟腍多汁牛柳

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2020聖誕節或許跟以往的不一樣，因應第四波新冠肺炎疫情及限罪令「加辣」等措施，出外享用聖誕大餐比以往較困難，但在家中亦可以準備一些簡單又精美的西餐，如燒牛柳，不論是烹煮的火喉及時間都比牛扒來得容易，配清新的蒜蓉香草青汁，醒胃惹味。

不少人都害怕在家中烹煮牛柳，因為一不了小心便把牛柳煮得過熟或肉質粗糙，若想避免此情況發生，醃肉的時間相當重要，特別是對於多肌肉及纖維的位置，更需要花時間醃製，至少用1小時。當然有時間的話，最好醃製4-6小時，確保牛肉的纖維變軟腍。倘若沒有時間的話，市面亦有一些已經調味的急凍牛柳，只需解凍就可以使用。

燒牛柳配蒜蓉香草汁食譜

另外，煎3成熟的牛柳並沒有想像中困難，謹記以下5步驟何人都可以煎出完美的軟腍牛柳。

按圖看5步驟煎出軟腍成熟的牛柳：

燒牛柳配蒜蓉香草汁食譜

健康小貼士：

牛肉的蛋白質極為豐富，其胺基酸亦有助大病初癒或手術後的病人修復身體機能，配合補血的鐵質，既可補中益氣，亦能改善貧血。此外，牛肉中的肉鹼可幫身體代謝脂肪，提升肌肉率。

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蘑菇紅酒汁燒牛柳食譜

攝錄：陳嘉杰
剪接：呂志豪
食材提供：Deluxe

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