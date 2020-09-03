【奶油燉雞食譜】升級版白汁雞皇　雞味更香濃美味的秘訣是……

奶油燉雞是一碟法國菜，又名Fricassee de poulet，”Fricassee”是指用白汁燉煮肉類的菜式。雖然法國菜聽起來很高級，但它的做法很簡單，亦不花太多時間，只要把雞肉和蔬菜放入加了白酒的忌廉雞湯燉煮一會，已是一道上好的西式佐飯菜。

這道菜我做過不止一次，第一次給朋友試味時，有人說它好像炸雞快餐店的白汁雞皇飯，確是有點像，但這個看起來應該比較有氣派吧？今次做的算是簡單版奶油燉雞，新手都可完成，要是你想味道再升級，不妨跟筆者做個高階版，鮮香的雞味保證讓你回不了頭！

除了雞肉，忌廉汁還會散發住蘿蔔、洋葱和蘑菇等蔬菜味道，佐飯一流。

是次簡易版食譜，所用的是現成雞湯，但其實這些盒裝雞湯少不免有添加劑，因此記者很推薦大家，有時間的話試試自己熬雞湯。你可以將雞切件，或買雞殼回來，於焗爐焗至上色為止，有骨的部分加上紅蘿蔔、洋葱及西芹等以小火熬湯約1小時，其間需不時撇油，完成後隔渣，滿滿的雞湯精華，是讓人讚口不絕的滋味，即使不加任何調味，已是極之鮮甜、清澈、天然的雞湯了！是次食譜約需200毫升雞湯，要是你熬完有剩的話，可以飲用或調製其他料理。

今次用的是現成雞湯，但強烈推薦大家試著用自己熬製的雞湯，那種鮮甜是盒裝雞湯無可比擬。

除了雞湯外，這道菜式的燉雞肉，筆者選用了肉質嫩滑的去骨雞髀肉，燉煮之前，先切成一口大小再煎香備用。由於雞肉要再連汁燉煮，故不需煎熟，只煎香就夠。影片中示範的是直接以油生煎雞肉，如果你不怕麻煩，可以撲薄薄的生粉煎雞，這樣做有兩個好處：（1）雞肉更香口；（2）燉雞的時候，雞肉上留有的生粉會釋出，那麼即使省去步驟3的麵粉，白酒忌廉汁也會變得稠身。

煎雞不用煎至熟透，即使雞肉仍然粉紅色也不要緊，因為之後會再煮。

其實雞肉很快熟，但筆者還是建議大家至少燉煮10分鐘，讓蘿蔔、洋葱和蘑菇等味道，與雞肉更互相融合，整道菜式更入味、更完整。關火後，可加入牛油和忌廉，令整道菜變得再香滑一些，但記緊要先關火，原因是防止油水分離，希望雞湯汁與忌廉牛油混和得更好。

奶油燉雞食譜

健康小貼士：

雞肉除了含高蛋白質、維他命A、B、D、K及多種礦物質，對補充體力大有幫助，它亦是吸收氨基酸的一大來源。而忌廉和牛油的脂肪和熱量相對高，猶幸鈣質和蛋白質含量也較豐富。

攝影、攝錄：黃卓敏、劉曉朗

剪接：楊帆

場地、廚具（韓國可拆式手柄易潔鑊煲套裝、座檯式電陶爐）提供：德國寶

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