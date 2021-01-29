地中海飲食｜抗氧化助減肥預防心臟病　橄欖油、番茄5大食材介紹

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-01-29 15:02

想預防心臟病，除了定期運動、維持健康作息與飲食習慣之外，或許，你可以嘗試專家們推薦的地中海飲食；根據英國研究顯示與科學家的發現，有地中海飲食習慣的英國人，比沒有此習慣的人，罹患心臟病的風險最多低16%。 撰文：Annia Liu 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

什麼是地中海飲食？

地中海飲食源自於1960年代的沿地中海區的國家，如意大利和希臘等國的傳統食物：橄欖油，再搭上一杯紅酒與麵包，就是顯現地中海飲食絕妙風味的一例，其中，水果、蔬菜、 魚類、穀類，以及一些堅果（主要是核桃）都是常見的健康食材，而肉類、乳製品和鹽的比例則相對較少；一項長達十年的研究報告指出，恪遵地中海飲食的人，罹患心臟病的風險，比其他受測者低了47℅。

上述的研究也顯示，攝取地中海飲食，血細胞中的端粒（Telomore）會較長，較長則較健康，在某種程度上，這或許代表了飲食和罹患心血管疾病之間的關聯性；先前有研究表示，生活習慣不健康的受測者，端粒顯得較短。研究人員說明，地中海飲食含有豐富的抗氧化劑（Antioxidant）和抗炎化合物，因此可以緩減端粒的縮短、逆齡、延年益壽，並降低罹患心臟病的風險。

▼地中海飲食的食材有哪些？（按圖看清👇👇👇）

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根據研究顯示，地中海飲食除了幫助降低罹患心臟病的風險，還對減肥有正面幫助，另外也能減少罹患糖尿病和高血壓（Hypertension）的機率，以及控制膽固醇；英國的國家健康和照顧卓越研究院（The National Institute for Health and Care Excellence，簡稱 NICE）建議心血管疾病患者可以透過地中海式飲食，來防止心臟病或中風的發作。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：地中海飲食抗氧化～可降低心臟病風險】