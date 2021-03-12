阿爺廚房｜草鴨肉質結實最啱煮芋蓉鴨　芋蓉炸出蜂巢效果有一秘訣

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「芋蓉鴨」源自於潮州，正名為「芋茸酥鴨」，於五、六十年代的香港非常流行。芋蓉加入了澄麵及其他配料，炸起來如蜂巢一樣，酥脆香口。

芋蓉鴨材料：

草鴨1隻

芋頭600克

澄麵185克

豬油185克

食用臭粉3克

梳打粉3克

鹹蛋黃2-3個（蒸熟）

五香粉10克

大地魚粉10克

蝦米10克

八角3粒

桂皮5克

香葉4片

薑7-8片

陳皮1個

芋蓉鴨調味料：

老抽60毫升

糖2茶匙

鹽1茶匙

鼎爺芋蓉鴨食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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阿爺廚房——消失的味道（萬里機構授權使用）

書名：阿爺廚房——消失的味道

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名演員、武術指導及馬術教練。生於廣州富裕家庭，兒時住西關泮塘，父親李倬雲從事酒家、醬園、麵粉、絲綢生意，是正宗「西關大少」。

八歲的鼎爺，與家人逃難至香港，家道中落，但父親不改西關大少識飲識食的本色，鼎爺自少開始為父親下廚。正所謂「食在廣州，廚出鳳城」，父親以前吃的主要是順德大廚的手藝，所以鼎爺的廚風深受順德菜的影響，透過嘴刁的父親口傳廚藝技巧，又自學鑽研刀工，希望菜式做得更精緻，更合父親的胃口。

2016年，開始主持《阿爺廚房》，在節目中大展廚藝，精湛的廚藝，細膩的刀工，給大家認識一個全新的鼎爺，傳統功夫粵菜亦再次在香港牽起熱潮。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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