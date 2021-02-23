【豆漿食譜】紅棗合桃豆漿健脾益腎補血氣　30分鐘簡易養生飲品

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-23 19:00

紅棗合桃豆漿，女士們的養顏飲品，紅棗助補氣、養血、滋陰；合桃補腎、潤腸、通便；黃豆健脾、和胃、利尿。

紅棗合桃豆漿是女士們的養顏保健飲品。

自己在家製作豆漿比想像中容易，將需要的食材全部放入有強勁馬力的攪拌機，按動「煮豆漿」鍵，自動加熱煮滾完成只花上24分鐘。

現時的攪拌機不止於攪拌，附設多樣自動烹調程式（中式湯、豆漿、中式糖水、嬰兒糊、芝麻糊、粟米汁、五穀米糊、養生茶、果汁及沙冰） 等。

家用的攪拌機轉速未夠快，攪完的豆漿未夠順滑，便需要經隔篩過濾。如果攪拌機設有高速摩打，可達致瞬間破壁，並會快速加熱至100°C，基本上當操作完成後，倒出豆漿便可享用。此食譜中使用的攪拌機，製豆漿功能自動設定為24分鐘完成，至於操作時間的實際長短，請按個人家中的攪拌機為準。若攪拌機沒有自動加熱功能，豆漿於攪拌後隔渣，之後倒入鍋中用細火煮沸。

未喝的豆漿倒入密封的玻璃瓶內，放入雪櫃冷藏。

食譜中的分量有可供4-6人飲用，未喝的豆漿倒入密封的玻璃瓶內，待涼後放入雪櫃冷藏，可放到2-3天，因為是純天然、無添加的關係，建議盡快飲完。

按圖了解黃豆、紅棗及合桃的療效︰

紅棗合桃豆漿食譜

攝影、攝錄︰詹郭敏、陳嘉杰

剪接︰詹郭敏

健康小貼士︰

黃豆健脾、紅棗補氣、合桃補腎。

紅棗合桃豆漿，黃豆健脾、紅棗補氣、合桃補腎。

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