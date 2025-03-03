護眼食物｜防眼睛提早老化醫推5大營養素 深海魚堅果遠離乾眼症

吃什麼預防眼睛老化？怎麼吃能保護黃斑部、預防乾眼症呢？醫師建議，吃「七彩蔬果」就夠了，蔬果富含強大的抗氧化成分，像是胡蘿蔔素、玉米素、葉黃素、花青素、維他命C等，有效保護水晶體和黃斑部，避免提早眼睛老化，維持清晰視力。



吃七彩蔬果 預防眼睛老化

台灣台北慈濟醫院一般眼科主任沈姵妤指出，透過飲食來保護視力是最直接、最有效的方法，眼睛能夠辨識七彩繽紛的世界，因此，攝取與七彩顏色相對應的食物，能夠有效減少自由基對眼睛的傷害，同時提供多種抗氧化成分，幫助預防眼睛老化。

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沈姵妤舉例，紅色與黃色食物，富含胡蘿蔔素與玉米素，能夠幫助維持眼睛健康，而深綠色蔬菜則含有大量的葉黃素，對於黃斑部的保護至關重要，像是菠菜與西蘭花等蔬菜，葉黃素含量相當豐富，長期食用有助於維持黃斑部健康，減少眼睛退化的風險。

此外，藍色與黑色的食物富含花青素，如藍莓，能夠幫助眼睛抵禦外來傷害，而水果中的維他命C則具有強大的抗氧化能力，像是番石榴、橙、士多啤梨等水果，能夠減少自由基對眼睛的侵害，特別是在水晶體的保護和乾眼症的預防方面，發揮重要作用。

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預防乾眼症 要吃2類食物

現代人常有乾眼症的困擾，沈姵妤特別提到， Omega-3具有良好的抗氧化與抗發炎效果，能夠幫助穩定淚膜，減少眼睛乾澀的不適感，深海魚類如三文魚、鯖魚等，都是Omega-3的重要來源。而對於素食者而言，堅果類食物，如核桃、亞麻籽等，同樣富含Omega-3，建議適量攝取，來幫助改善乾眼症狀，並提升眼睛的整體健康。

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