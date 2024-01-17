痱滋飲食｜生痱滋2周未癒小心口腔癌！補充4營養促復原蛋泡菜乳酪

嘴巴破洞怎麼做才能趕快好？平時需要補充哪些營養素？營養師分享嘴破原因有哪些？包含吃什麼比較快好，哪些抗發炎水果可以幫助修復口腔黏膜，一次告訴你！



嘴破原因

台灣營養師黃千芮指出，口腔的傷口不單只是口角發炎，這傷口可從口部、唇部、持續延伸入口腔內壁、舌頭、牙齦，這些都算是口腔的傷口。而造成的原因有很多：

1. 壓力

2. 感染

3. 維他命缺乏

4. 免疫系統

5. 食物刺激

6. 口腔衛生

7. 溫度刺激

8. 外傷

9. 藥物副作用

10. 口腔癌前兆



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嘴破多久才會好？

口腔內傷口會依據個體免疫力差異及造成原因而有不同的修復期間，釐清口腔內傷口的原因，對症下藥，通常會在1～2周內會有改善，但若長時間尚未改善，則需懷疑是否是口腔癌，建議儘早就醫。台灣衛生福利部國健署也有呼籲，30歲以上具有抽菸及嚼檳榔的習慣，都需要定期接受口腔癌的篩檢。

嘴破看哪一科？

黃千芮建議嘴破不舒服可以看家醫科、牙科、耳鼻喉科，現在也有許多門診或是診所都有提供口腔癌篩檢項目，可以定期去做檢查。

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嘴巴破洞怎麼做才能趕快好？

黃千芮提醒，定期口腔清潔，飲食質地調整再搭配營養素補充，保持傷口乾淨，避免傷口惡化，同時也提升自癒能力，才能加速口腔修復。

嘴破吃什麼比較快好？

可藉由飲食質地調整，以下2種飲食質地可降低口腔內傷口的再刺激：

1. 軟質食物：柔軟容易咀嚼，降低對口腔傷口的刺激，如：比較濕的米飯、粥品、燕麥粥、燉煮的芋頭、南瓜、豆腐等。

2. 流質食物：不需咀嚼，用喝的就可以，如：濃湯、奶昔、豆漿、乳品、果汁、米漿等。

嘴巴破洞要補充哪些營養素？（按圖看清👇👇👇）

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黃千芮提到，營養素補充方面，建議以天然食物為主，保健食品為輔的補充。以下為3種營養素和1種食物：

1. 維他命Ｃ：足量的攝取維他命Ｃ有助於口腔內膜修復，具有抗發炎作用，可降低因傷口造成的紅腫狀態，可透過蔬菜水果補充，如當季的鳳梨、柿子、柑橘類水果，若工作忙碌也可以使用維他命Ｃ發泡錠或是保健食品補充。

2. 維他命Ｂ：可透過多樣化的食物來源補充，如：糙米、牛奶、燕麥片、雞蛋、豆腐、綠色蔬菜等，都有著不同的維他命Ｂ雜來源，可達到細胞修復之功能，若天然食物準備不及，也可以搭配綜合維他命Ｂ雜補充。

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3. 維他命Ｅ：許多人會說吃酪梨就不容易嘴破，就是因為內含有豐富的維他命Ｅ，是一種脂溶性維他命，除了抗氧化能力高以外，也同時具有保護細胞膜完整之功能，有助於口腔黏膜健康。也可以透過吃天然食物如：堅果、種子、橄欖油、芝麻等，或是透過保健食品補充。

4. 好菌食物：黃千芮提到，一條直腸通屁股，由口開始就要好菌平衡，但壞菌不用費心，每天都會來，所以更要專注在好菌去平衡腸胃道菌叢的健康，提高免疫力，自然嘴破不會找上門！可透過補充發酵食品、乳酸飲料、乳酪、泡菜、納豆、酸黃瓜等，或是可以搭配益生菌保健食品每日補充。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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