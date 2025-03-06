芝麻功效｜降血壓助防癌7功效紓緩關節痛勝藥效41%　黑白芝麻分別

最新公布《香港澳門米芝蓮指南2025》必比登推介名單中，香港有9間食肆首次入選，其中一間「暖心芝作」太子店，只售黑芝麻製品已經常大排長龍，小舖不斷擴充，黑芝麻威力不容小覷 ！黑芝麻功效多多，點只潤腸通便防白髮，鈣質更是牛奶8倍！



芝麻功效｜黑芝麻補腎養血 白芝麻潤腸通便

芝麻味甘性平，入肝、腎經，具補益肝腎的功效，有助潤腸、烏髮。還含有豐富不飽和脂肪，如亞麻油酸，對維持血管健康、預防心臟病有益。

芝麻有黑芝麻、白芝麻，同屬芝麻科芝麻屬，是同一種植物（Sesamum indicum）的不同變種，兩者功效相若，但因外皮顏色差異，黑芝麻含有更多花青素，抗氧化更強，可助抵抗自由基對細胞的破壞，防止癌細胞增生。鐵、鈣、鎂含量遠超白芝麻，有補腎益精、改善貧血、烏髮養顏的功效。

而白芝麻脂肪含量較高，比黑芝麻更香，口感細膩，適合榨油或製成不同的料理，對潤腸通便、滋潤皮膚、補充能量更佳。

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黑白芝麻又有甚麼不同呢? (freepik)

芝麻7大好處

1. 降血壓護心血管健康

芝麻中含有豐富的不飽和脂肪，如亞麻油酸，有助稀釋血液濃度和降血壓。此外，有「血管清道夫」之稱的芝麻酚，它不但能降低血液中的膽固醇，亦可以預防動脈硬化。而芝麻中的色胺酸則可以穩定血壓及安定神經。

2. 降膽固醇

芝麻的植物固醇是各種堅果中最高的，每100克大概有400至413毫克，植物固醇可以阻止人體吸收腸道內的壞膽固醇，維持心血管健康。

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3. 提升免疫力

芝麻蘊含著多種有助保護身體免疫系統的營養素，例如鋅、硒、銅、維他命B6、維他命E等。當中的鋅可以促進白血球的生長，幫助發現和撃退入侵我們身體的微生物。而每食用分量（30克，約3湯匙）的芝麻，則可提供每日鋅攝取量的20%。

4. 護軟骨紓緩關節痛

在芝麻中發現的芝麻素（Sesamin）有消炎和抗氧化的作用，可以保護軟骨和關節。據一個為期兩個月的研究顯示，一群有膝蓋關節痛的病人每天吃約40克的芝麻粉，並配合藥物治療，它們的疼痛感減低了63%，而只以藥物治療的只能令他們的疼痛感降低22%，可見芝麻有助減輕關節疼痛。

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5. 潤腸通便

芝麻含豐富的膳食纖維，每食用份量（30克，約3湯匙）的芝麻便可以提供3.5克的纖維，是每日建議攝取量的12%。加上芝麻中大量的油脂類，可以潤腸通便，預防便秘，保持腸道健康。

6. 美白潤澤肌膚

芝麻可以減慢皮膚中的脂質過氧化，亦可阻隔危害細胞的自由基積聚，不但可以令皮膚保持白皙潤澤，亦可防止患上各種皮膚炎。而且，在中醫的角度來說，芝麻亦有養血的功效，令到我們的皮膚變得細緻紅潤有光澤。

7. 補鈣護骨

每100克經過烤熟的芝麻就有989毫克的鈣，相比同等分量的牛奶只有125毫克鈣。一個成年人每天的鈣質建議攝取量則為800至1000毫克。經常食用芝麻有助骨骼健康，防止因缺鈣和鈣質流失而造成的骨質疏鬆。對小朋友骨骼、牙齒發育亦有幫助。

市面上我們常買到的芝麻多為黑、白兩種，但原來它們除了顏色上的不同，營養價值亦有所不同。黑芝麻與白芝麻的最大分別莫過於是顏色上的差異，黑芝麻是黑色，因此它比白芝麻含更高的花青素。

別看芝麻這麼小，它的功效卻很大呢！（freepik)

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參考資料：Healthline / NDTV／香港衛生署