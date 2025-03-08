韭菜功效｜降乳癌風險70％？1食法去色斑！韭菜分2種包餃子要點揀

吃韭菜，不要被割韭菜！春天正是韭菜最鮮嫩的時候，台灣農業部分享，韭菜又分成白頭和青頭2種，口感和適合的料理方式都有差別。傳說韭菜能壯陽，女生能吃嗎？中醫師介紹韭菜好處，能減少脂肪堆積、淡除色斑，還能防癌。



俗話說「正月蔥，二月韭」，台灣農業部表示，節氣「雨水」後，春天正是韭菜生長旺盛的時期。韭菜依栽培方式可分為白頭韭菜和青頭韭菜；栽種時若將韭菜覆蓋，減少日照，就會成為韭黃；韭菜在開花含苞時採收，則是韭菜花。各種栽培方式和採收期的韭菜，從香氣、口感到適合的料理方式都有差別。

韭菜有哪些營養成分？（按圖了解👇👇👇）

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韭菜分2種：涼拌用白頭、包餃子選青頭

台灣農業部介紹白頭韭菜和青頭韭菜的差別，主要因為栽培方式，所以採收的香氣、口感不同。

- 栽培方式：白頭韭菜栽培時會以木屑覆蓋於葉鞘基部，促使基部白化並生長，青頭韭菜則無覆蓋。

- 香氣：青頭韭菜的韭白較少、葉片略小，香味比白頭韭菜濃郁。

- 口感：白頭韭菜的韭白較多、葉片較大，口感比青頭韭菜更軟嫩。

- 適合料理方式：青頭韭菜適合包餃子、蚵嗲（油炸類小吃）或作為配料；白頭韭菜軟嫩，多用於清炒、涼拌等料理方式。



韭菜能壯陽？中醫師：「溫腎助陽」對女性也有益

台灣中醫師高資承表示，韭菜又名起陽草、壯陽草、草鍾乳、長生韭，味辛、性溫，入肝、胃、腎經，有溫腎助陽、益肝健胃、促進血液循環、解脹氣反胃等好處。現代科學研究發現，韭菜含水分將近94%，豐富的維他命C、蛋白質，及鈣、鐵、磷等礦物質，還含有揮發油、硫化物、甲基蒜素等有益成分。

坊間傳說韭菜有壯陽作用，台灣高資承中醫師說明，韭菜「溫腎助陽」是指溫補腎氣、長養陽氣，並不單指男性生殖能力，對女性也適用。韭菜屬五辛類，可炒食，也常做為餡料，平時容易打嗝、胃脹氣的人，適量攝取韭菜能緩解胃寒。

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研究：韭菜減少脂肪堆積、淡除色斑、防癌

藥理試驗顯示，韭菜有美容作用，肥胖人常吃韭菜，可減少脂肪堆積；取韭菜搗碎，每日擦皮膚能有淡除色斑的作用。此外，有研究顯示，韭菜對對食道癌和胃癌患者有益，防癌建議用法可將韭菜或韭菜根洗淨搗汁，每次取一匙加入半杯牛奶，煮沸後趁溫緩緩飲下，每天數次。

韭菜因纖維質豐富，有助腸道蠕動，排除有毒物質，因而被認為有防癌效用。台灣急診科醫師張適恆則曾在YouTube頻道上表示，曾有醫院研究報告指出，吃大量韭菜的女性的乳癌風險降低70%，降幅比大蒜還要高。

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