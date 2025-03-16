蘿蔔食譜｜醬油燉蘿蔔簡易做法　專家教零失敗3步驟入味又上色

現在正逢蘿蔔產季，你是不是也想吃鮮甜可口的蘿蔔料理呢？近日台灣農糧署也不私藏，分享製作「醬油燉蘿蔔」的簡易食譜。不過，農糧署也透露，在料理前務必先掌握3訣竅挑選新鮮蘿蔔，才能煮出營養又美味的燉蘿蔔！



台灣農糧署在Facebook專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，蘿蔔含有維生素及蛋白質、磷、鐵等營養成分，既美味又熱量低。而台灣產蘿蔔的主要產季是在11月至隔年3月期間，非常推薦拿來料理。

白蘿蔔冷知識（按圖👇👇👇）

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台灣農糧署指出，蘿蔔常見類型包含，像酒瓶的「矸仔」（kan-á）；像木樁的「杙仔」；或外型渾圓的「梅花矸」；以及外型嬌小細長的「白玉蘿蔔」。不過，無論哪種類型，想挑選美味蘿蔔務必注意3點，分別是皮白又帶葉、光滑不龜裂和沉重夠清脆。

醬油燉蘿蔔做法。（Facebook@鮮享農YA - 農糧署）

蘿蔔怎麼燉才好吃？台灣農糧署教零失敗3步驟

至於推薦料理，台灣農糧署分享3種菜餚，其中作為家庭常見菜色的「醬油燉蘿蔔」，步驟依序是：

1. 蘿蔔切圓片1.5公分，蔥切段；薑切片備用。

2. 先放蔥段、薑片爆香，加入調味料（醬油40g、米酒1大匙、糖1小匙）。

3. 最後放蘿蔔，加水及萬用滷包，待大火煮滾後加蓋，轉中小火續再煮40分鐘，就大功告成，可以起鍋享用了。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蘿蔔怎麼燉才好吃？農糧署教零失敗3步驟！鹹香下飯、入味又上色】

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