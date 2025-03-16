蘿蔔食譜｜醬油燉蘿蔔簡易做法 專家教零失敗3步驟入味又上色
撰文：風傳媒
出版：更新：
現在正逢蘿蔔產季，你是不是也想吃鮮甜可口的蘿蔔料理呢？近日台灣農糧署也不私藏，分享製作「醬油燉蘿蔔」的簡易食譜。不過，農糧署也透露，在料理前務必先掌握3訣竅挑選新鮮蘿蔔，才能煮出營養又美味的燉蘿蔔！
台灣農糧署在Facebook專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，蘿蔔含有維生素及蛋白質、磷、鐵等營養成分，既美味又熱量低。而台灣產蘿蔔的主要產季是在11月至隔年3月期間，非常推薦拿來料理。
白蘿蔔冷知識（按圖👇👇👇）
+7
相關文章：蘿蔔冷知識｜白蘿蔔抗菌防癌 與1食材最夾太空人返地面第1餐必吃
台灣農糧署指出，蘿蔔常見類型包含，像酒瓶的「矸仔」（kan-á）；像木樁的「杙仔」；或外型渾圓的「梅花矸」；以及外型嬌小細長的「白玉蘿蔔」。不過，無論哪種類型，想挑選美味蘿蔔務必注意3點，分別是皮白又帶葉、光滑不龜裂和沉重夠清脆。
蘿蔔怎麼燉才好吃？台灣農糧署教零失敗3步驟
至於推薦料理，台灣農糧署分享3種菜餚，其中作為家庭常見菜色的「醬油燉蘿蔔」，步驟依序是：
1. 蘿蔔切圓片1.5公分，蔥切段；薑切片備用。
2. 先放蔥段、薑片爆香，加入調味料（醬油40g、米酒1大匙、糖1小匙）。
3. 最後放蘿蔔，加水及萬用滷包，待大火煮滾後加蓋，轉中小火續再煮40分鐘，就大功告成，可以起鍋享用了。
相關文章：揀蘿蔔貼士｜不同部位不同甜度邊啲宜燜燉？白蘿蔔辣或甜一望就知👇👇👇
+7
煎蘿蔔糕貼士｜網友教煎蘿蔔糕前鍋內多放1物 金黃酥脆不黏鍋蘿蔔冷知識｜蘿蔔5部位口感味不同哪裏最辣？1部位煮湯甘甜不苦澀十字花科蔬菜｜護心血管助防癌4益處 12種十字花科菜 白蘿蔔都係抗癌食物｜42歲乳癌婦天天吃蘿蔔19年冇復發 醫揭1煮法功效更佳去水腫飲食｜網友熱議10利尿食物薏米第9冬瓜第2 榜首很多人喜歡糖尿病｜吃飽想睡恐糖尿病？醫揭1招助控糖瘦身1類食物易血糖波動防癌飲食｜專家推30種食材對抗癌細胞 肺癌吃菠菜 辣椒助防肝癌
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蘿蔔怎麼燉才好吃？農糧署教零失敗3步驟！鹹香下飯、入味又上色】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」