去水腫飲食｜網友熱議10利尿食物薏米第9冬瓜第2　榜首很多人喜歡

身體積累過多水分，容易造成水腫、不適。利尿食物能幫助身體排出多餘水分，對於水腫困擾者、高血壓、心臟病等患者具有益處。利尿食物種類繁多，包含蔬果、豆類及飲品。其中富含鉀、鎂等礦物質，或具有刺激膀胱成分的食物，能增加尿量及排尿頻率，調節體內鈉含量。而網友們熱議的利尿食物又有哪些呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「利尿食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議10大利尿食物有哪些。

網友熱議10大利尿食物網路聲量排行（按圖）

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咖啡利尿 喝錯時間反而陷入頻繁找廁所困擾

觀察近1年內網友針對「利尿食物」相關的話題討論，可以發現「咖啡」因為含有咖啡因，能夠加速人體水分代謝、促進腸胃蠕動，因此成為許多上班族日常必備的利尿飲品。有網友笑稱「咖啡利尿，喝完在台北開車跑業務超麻煩」，認為在不對的時間喝咖啡，反而容易陷入頻繁找廁所的困擾。

愈喝咖啡卻愈感疲勞？按圖了解3大可能（按圖👇👇👇）

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而含水量高達96%的「冬瓜」，因富含鉀離子，故被認為是天然的排水蔬菜，冬瓜湯、冬瓜茶都是許多人推薦的消水腫選擇。便有網友分享自己的利尿食譜是「冬瓜不要削皮，加薏仁一起煮」；也有網友表示自己經常受到下肢水腫困擾，引來其他網友建議如果平常運動量不多，水分攝取過多可能會滯留體內，「可以適量吃冬瓜幫助代謝」。

適量攝取利尿食物 有助於維持體內水分平衡

此外，「綠豆」和「青瓜」也是不少人公認的天然利尿食物。有網友在論壇上分享綠豆湯的做法，指出綠豆性涼，有助於促進新陳代謝與排除體內多餘水分，因此深受消暑與去水腫族群的喜愛。至於青瓜，除了富含鉀離子之外，還有豐富的營養素，且口感清爽、解膩，因此成為不少人日常飲食中的低熱量利尿選擇。

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適量攝取利尿食物有助於維持體內水分平衡，減少水腫不適，不過每個人體質不同，食用前仍應注意自身健康狀況，避免過量進食而影響電解質平衡。若發現水腫總是消不了，甚至變得更加嚴重，建議還是尋求專業醫師，找出根本原因才是根本之道。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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