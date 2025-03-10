糖尿病｜吃飽想睡恐糖尿病？醫揭1招助控糖瘦身1類食物易血糖波動

許多民眾在吃飽飯後會出現想睡覺的情況，此現象與血糖過高或血糖波動性過大有關。對此，台灣蒼藍鴿表示，對於血糖偏高甚至糖尿病者「飯後不要坐著」是根本且有效的方法，可去散步、超慢跑，都能有效控糖甚至減重。



台灣台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）在Facebook發文進行衛教，若飯後2小時血糖仍大於200mg/dL，就符合糖尿病的診斷標準，若是介於140～200mg/dL則屬於血糖偏高。

糖尿病患者飲食5大迷思（點擊下圖看清！👇👇👇）

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蒼藍鴿提到，對於血糖偏高甚至糖尿病者，「飯後不要坐著」是根本且有效的方法，可以選擇外出散步、原地踏步，甚至速度較慢的超慢跑等等，只要讓自己飯後處於活動狀態，都能有效地控制血糖，甚至還能減重，分享給民眾參考。

台灣家醫科醫師魏士航也曾表示，現代人因主食多為「易使血糖飆升的精製澱粉」，吃下肚後人體血糖會快速上升，此時就會分泌胰島素來降低血糖濃度，血糖快速下降後，人會產生睏倦感，甚至再度飢餓。「許多人很怕餓，常是因為飲食多為易升血糖的碳水化合物，導致血糖快速波動，而引發的一連串負面效應。」

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖！👇👇👇）

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「很多人吃飽後感到睏倦，也與血糖大幅下降有關。」魏士航表示，若吃進大量碳水化合物，會引發血糖飆升，胰島素被迫大量分泌下，血糖又驟降，就會感覺到疲倦、注意力不集中，這些也是胰島素分泌不正常的現象。

魏士航提醒，經常一餓就難以忍受的人，常是飲食過多碳水化合物，「若因而必須少量多餐的人，很可能是胰島素分泌出現異常。」此類民眾務必要多加注意自身血糖變化。

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