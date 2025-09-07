蘋果功效｜吃蘋果致便秘 醫揭2關鍵　3配搭穩定血糖維他命C增54倍

一日一蘋果，蘋果對健康的好處一直備受肯定，特別是它含豐富的膳食纖維，故也被作暢便好物。不過有醫生卻指出，一個錯誤吃法，會令暢便不成反至便秘！而一個簡易加工，又會令蘋果營養激增。



蘋果究竟能暢便還是導致便秘？(設計圖片)

蘋果功效｜暢便還是導致便秘？

傳統認知蘋果有助排便，但也有不少人覺得會吃出便秘。蘋果究竟能暢便還是導致便秘？台灣兒科醫生傑登早前就於自己的facebook專頁中發文拆解迷團。他給出了肯定的答案：想改善便秘可以吃蘋果。對於不少粉絲的質疑，傑登醫生進一步解釋：「蘋果含有豐富的水溶性和非水溶性纖維，水溶性纖維如果膠，能夠吸收水分成凝膠狀，讓糞便柔軟；非水溶性纖維如纖維素，可增加糞便體積，促進腸道蠕動。大部分情況下，吃蘋果是促進排便的！」便秘原因｜男人時刻想拉屎女人常便秘？醫生解謎推10食物促腸蠕動

吃蘋果不喝水，暢便不成變便秘。(設計圖片)

蘋果7大健康益處（請按下圖👇👇👇）

+ 9

蘋果功效｜兩原因致反效果

為甚麼有些人吃出了反效果，出現便秘？他認為有兩個原因：

1. 沒喝足夠水分

蘋果纖維含量豐富，當吃蘋果卻沒多喝水，非水溶性纖維可能會吸收腸道內的水分，令糞便變乾，造成便秘。便秘解決｜飲暖鹽水做多1步即時通便！中西醫有理論 幾時飲最好？

2. 個人體質

每個人的腸道狀況不同，有些人吃某些食物可能會減慢腸道蠕動。若這正好是蘋果，吃了便可能出現反效果。

蘋果切開後果肉變黃，原來跟鐵質並無關係。（Mak Flex@Unsplash）

吃蘋果謬誤｜富含鐵質造成便秘？

傑登醫生還拆解了兩個吃蘋果會引至便秘的謬誤。他指削皮蘋果被視為適合腹瀉時進食，因果肉中的果膠有保護腸壁、吸水的作用，但其實並不會抑制腸道蠕動造成便秘。也有意見認為，蘋果鐵質含量高容易造成便秘。他直言是美麗的誤會，蘋果的鐵質含量（0.1毫克／100克）其實很低！紅肉火龍果鐵含量為1.44毫克／100克。蘋果切開後果肉變黃，其實只是酵素氧化，和鐵質並沒關係。因此，只要在吃蘋果時補充足夠水分，便能有助暢便。補鐵｜日本網民加鐵煲飯治貧血！鐵壺加熱菠菜湯鐵質升6倍強心臓

蘋果功效｜3配搭營養大提升

吃蘋果配合水，是暢便好搭擋。但原來還有更多美味配搭可令蘋果的營養效能大提升！

蘋果和蜂蜜可助乳酪增加益菌，加強改善腸道功能。（Bernadette Wurzinger@Pixabay）

蘋果配搭1：蘋果 x 乳酪 x 蜂蜜 改善腸道功能

這是改善腸道功能的組合。乳酪含有許多在腸道中充當「益菌」的細菌，如雙歧桿菌和乳酸菌，而蘋果中富含的水溶性膳食纖維和蜂蜜中的寡糖，同樣具有增加「益菌」數量的作用。

加熱蘋果還可令果膠增量，果膠有助降膽固醇，也可穩定血糖。（設計圖片）

蘋果配搭2：煎蘋果 x 肉桂 x 綠茶 助穩定血糖

蘋果含的果膠被認為能在消化系統中發揮黏附脂肪的功效，亦能減慢碳水化合物的吸收，降低體內膽固醇。而蘋果和肉桂的多酚同樣能增加體內好膽固。日本註冊營養師關口絢子指，當蘋果被加熱至100度時，果膠量會增加6至9倍！她建議與綠茶兒茶素一起服用，有助穩定血糖。

將切成片狀的蘋果用橄欖油將兩面煎成金黃，可撒上肉桂粉、蜂蜜等，然後配杯綠茶享用。

烘乾的蘋果營養成分被濃縮，維他命C亦有所提升。（設計圖片）

蘋果配搭2：蘋果乾 x 茉莉花茶 增強抵抗力

蘋果大部分是水，可透過製成乾果，將營養成分濃縮，膳食纖維含量也會增加。曾經有研究指，蘋果所含的維他命C，在風乾後增加了53.5倍。只要將切成薄片的蘋果放進焗爐烘至半乾或全乾即可。可搭配茉莉花茶，有增強抵抗力功效，最適合流感季節。

參考資料：傑足先登＠facebook／WELLNESS..KITCHEN@youtube／東洋經濟