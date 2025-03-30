高血壓飲食｜甜比鹹更易血壓高！3飲品以為健康 實易致肥高血壓

很多人以為只要不吃太鹹、不喝酒，血壓就能控制得好，但事實上，甜比鹹更容易讓血壓飆高。營養師薛曉晶表示，含糖飲料會影響腎臟排鈉功能，導致體內鈉滯留，血壓升高，讓胰島素阻抗增加，間接影響血管彈性，使血壓更難控制。



薛曉晶在Facebook粉專發文提到，很多人都知道汽水、手搖飲含糖量高，會影響健康，但其實有些「看起來健康」的飲料，才是真正的隱藏陷阱。

相關文章：健康飲食｜降血壓吃什麼食物好？盤點高血壓患者5大必吃水果👇👇👇

+ 15

1. 酸梅湯

酸梅的製作過程中，很多都會先用鹽醃漬，再加糖調味，因此鈉含量與糖分都可能偏高，根據《Journal of Food Processingand Technology》在2015年的研究顯示，每週飲用超過2.3杯含糖碳酸飲料或高鈉飲品，與高血壓風險增加有關，而這在女性與肥胖族群中特別明顯。

如果真的想喝酸梅湯，建議自己DIY，選擇無鹽醃漬的梅子，再搭配少量蜂蜜調味，會比外面買的來得健康。

相關文章：高血壓｜原發性高血壓無原因？多屬無症狀小心腎臟心臟4個併發症👇👇👇

+ 7

2. 無糖茶飲（包裝飲料）

很多市售的無糖茶飲標榜「無糖」，但其實可能含有人工甜味劑，如阿斯巴甜、蔗糖素，這些成分可能會影響腸道菌群，間接影響胰島素敏感性與血壓調節。根據《Archives of Cardiovascular Diseases》在2016年的研究顯示，人工代糖飲料（ASBs）也與高血壓風險增加有關，因此，長期喝這類飲料，血壓反而可能變得更難控制。

最好的方式是自己泡茶，選擇真正的無糖茶葉來沖泡，才是最健康的選擇！

5種營養素降高血壓（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：高血壓｜降血壓營養師推5營養加1物降膽固醇 缺維他命D易心臟病!

3. 運動飲料

運動飲料的鈉含量與糖分都比想像中高，除非是長時間劇烈運動、流汗過多，或是因腹瀉造成電解質失衡，才需要補充這類飲品。根據《The American Journalof Cardiology》在2014年的研究顯示，含糖飲料攝取增加與收縮壓與舒張壓升高相關，因此，如果你只是輕度運動，其實只要補充水分就足夠。

薛曉晶提醒，若發現沒吃太鹹，血壓還是降不下來，且時常有容易頭暈、疲倦、精神不濟等症狀，務必檢視自己的飲食習慣，別再認為自己喝的飲料很健康，卻沒發現裡面藏了大量糖分。

延伸閱讀：

吃番茄補充茄紅素！抗癌抗氧化降血壓 「2吃法」效果加倍

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

