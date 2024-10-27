高血壓預防｜降血壓唔一定靠藥？醫生建議免熬夜戒飲湯+1物降血壓

有些高血壓患者可能對於長期服用高血壓藥物有疑慮，甚至因此不願服藥，這種情況下只能靠飲食和生活習慣幫忙控制血壓。



吃太鹹血壓容易高，是很多需要控制血壓的人都有的概念，但有些隱藏在飲食中的鈉含量容易被忽略，台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風建議高血壓的人戒喝湯，就可以減少鈉的攝取。

5種營養素降高血壓（按圖👇👇👇）

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台灣衛生福利部國民健康署指出，成人每日總攝取的鈉含量不宜超過2400毫克，相當於不能超過6克的食鹽，但是調味醬料和加工食品中的鈉含量卻容易被忽略。以某知名品牌的火腿粟米濃湯為例，一包的鈉含量就超過540毫克。

湯 就是一碗鹽水

洪惠風日前在台灣一健康節目中提到，高血壓就像一台高速行駛的車輛，若不改變駕駛習慣、沒有調整飲食和生活方式，發生意外的風險就會持續存在，湯品中的鈉含量在飲食中最容易被忽略，「湯其實就是一碗鹽水」，有些高血壓患者在不喝湯、採取少鹽的飲食後，血壓就恢復正常，因此戒喝湯、戒沾醬料，就可以大幅降低鈉攝取量，自然有助於讓血壓接近正常值。

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心情、生活習慣也影響血壓

心情和包含飲食在內的生活習慣，是另外兩項會影響血壓的因素，洪惠風說，有人減重10公斤，血壓就可以降下來，熬夜、心情不佳也容易讓血壓高，因此保持好心情、控制體重也有助於血壓控制。

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