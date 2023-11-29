高血壓｜降血壓營養師推5營養加1物降膽固醇　缺維他命D易心臟病!

腦杓很重又痛痛的？是高血壓嗎？台灣營養師馬鳳吟表示，早晚溫差大容易導致血管收縮，造成血壓上升，建議補充鎂、維他命D、Omega-3、白藜蘆醇、納豆紅麴等營養素，預防高血壓找上門。



高血壓初期無明顯不適

馬鳳吟說明，最近早晚溫差大，容易導致血管收縮變窄，進而造成血壓升高，出現頭痛、暈眩、肩頸酸痛等不適感。不過，高血壓初期通常沒有明顯症狀，因此有許多民眾血壓上升卻並不自知。

馬鳳吟指出，高血壓未積極控制，有可能會演變成腦中風、眼病變、心臟病、腎臟病，建議民眾除了依靠藥物控制外，也可以補充5大營養素預防高血壓找上門。

5種營養素降高血壓（按圖👇👇👇）

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1. 鎂

鎂可以放鬆肌肉與血管的平滑肌，幫助血壓下降。像是綠色蔬菜、堅果都富含鎂。

2. 維他命D

研究發現，血液中維他命D濃度高低與血壓有關，馬鳳吟解釋，缺乏維他命D，有可能會增加心血管疾病的風險，建議多補充雞蛋、香菇等。

3. Omega-3

Omega-3脂肪酸可保持血管彈性，避免血流障礙，進而控制血壓上升，像是三文魚等就含有Omega-3。

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4. 白藜蘆醇

白藜蘆醇是一種植物多酚，可以抵禦並幫助修復自由基造成的傷害，幫助血管暢通，達到降血壓之效，像是葡萄、桑葚等。

5. 納豆紅麴

馬鳳吟補充，納豆中萃取而來的納豆激酶，可幫助溶解血栓、降血壓和降低動脈硬化的發生率，搭配紅麴複方降膽固醇效果更顯著，是促進心血管健康很有效的營養素。

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