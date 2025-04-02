補鐵｜紅肉膽固醇高過白肉？營養師揭進食4秘訣快吸收補鐵防貧血

大家經常會聽到「少吃紅肉」可預防大腸癌的建議，久而久之也就出現「紅肉不健康」的認定。



究竟紅肉到底能不能吃？營養師指出，其實紅肉也不到罪不可赦的地步，烹調方式、食用的量才是影響健康的關鍵。

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肉類是重要蛋白質來源 紅肉、白肉不是看顏色分

肉類是人類主要而且重要的蛋白質來源之一，分為紅肉及白肉，但不只是看肉的顏色來分。台灣衛生福利部南投醫院黃淑敏營養師表示，禽類（兩隻腳）及魚類是屬白肉，而畜類（四隻腳）則屬紅肉。例如三文魚跟鴨胸雖是紅色但被歸為「白肉」，而蒜泥白肉、酸菜白肉鍋的豬肉則屬「紅肉」。紅肉的膽固醇及飽和脂肪比白肉含量高，容易增加心血管疾病風險，同時也會增加罹癌的機率，因此近來許多健康飲食議題都建議少吃紅肉。

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紅肉膽固醇比白肉高 但豐富鐵質是很好的補鐵來源

台灣黃淑敏營養師指出，其實紅肉是很好的營養來源，除了富含蛋白質，也是脂肪食物來源之一，此外，還含有豐富的鐵、銅等礦物質及維他命B雜，尤其是B12，這些礦物質及維他命也是構成造血功能的重要元素。因此，當被醫師診斷為缺鐵性貧血時，建議適當補充紅肉以加快鐵質的吸收。

台灣黃淑敏營養師說明，鐵質分為血基質鐵（heme iron）和非血基質鐵（non heme iron），血基質鐵的來源多半是動物性食物中的血紅蛋白和肌紅蛋白，尤其是紅色肉類所含的血基質鐵，也較容易為人體所吸收；植物性鐵質含量豐富的是深綠色蔬菜，屬於非血基質鐵，人體吸收率較低。人體本身會依據體內鐵存量的多寡而控制腸胃道吸收鐵的能力，所以當人體缺乏鐵質時，建議在急性期補充適量紅肉，有助恢復健康。

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建議選擇非加工、非重組紅肉 少炸少調味並搭配蔬菜

紅肉不是不能吃，台灣黃淑敏營養師建議，選擇新鮮且非加工及重組的肉品，適量的攝取（每人每日建議攝取約3~8份豆魚蛋肉類食物，其中動物性食物建議佔1/3；一份肉類大約為一兩重；盡量食用瘦肉部位），少用炸的方式烹煮，且不要加入過多調味。不論享用紅肉或白肉，建議多搭配蔬菜，增加纖維的攝取，均衡飲食才是保持健康的要素。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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