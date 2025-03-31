植物油｜台灣食藥署教挑選2招！一文解構種類 加工方式 最佳煮法

市面上各式各樣的植物油，有些標榜冷壓、初榨，有些則能高溫煎炒，究竟哪種比較好？台灣食藥署指出，選用植物油需了解其成分和加工方式，包含後續的保存和使用方式都會影響食用安全及健康問題，事先了解植物油脂小知識，選擇適合的植物油，讓飲食更安全。



植物油萃取方法分不清？台灣食藥署來解析

台灣食藥署表示，植物油較動物油含有較多不飽和脂肪酸，像是橄欖油、芥花油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪酸，而大豆油、葵花油、亞麻籽油等則含多元不飽和脂肪酸。不過，需注意不飽和脂肪酸容易被氧化，要注意烹調方式。

從「油品發煙點」來選油（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 2

相關文章：食油營養｜飽和脂肪不一定致高膽固醇！低脂減肥成效低醫生教點揀

台灣食藥署說明，植物油的提油方式分為壓榨法與溶劑萃取法。如果是油脂含量較高或不需乾燥的果實原料（如橄欖、芝麻、花生），通常會使用壓榨法來提取；而油脂含量較低的原料（如黃豆），多使用溶劑萃取來提高出油量。

植物油提油後，緊接著就是精煉處理，利用脫膠、脫酸、脫色、脫臭等方式，將油中的雜質去除，使油品更純淨，發煙點提高，能耐受較高的烹調溫度。如此一來，油品則較為穩定、保存期限較長，適合大規模生產，因此價格較為便宜。

相關文章：食油冷知識｜橄欖油助保護心血管？4大油脂選對烹調油令你更健康👇👇👇

+ 8

食用油品選擇有撇步 安全存放有2要領

那麼，該怎麼選擇油品呢？台灣食藥署舉例，如果是高溫煎、炒、炸，應選擇發煙點較高的油；若是涼拌或低溫烹調，則可選擇冷壓初榨油或富含不飽和脂肪酸的油，這樣能保留更多營養。例如，冷壓初榨橄欖油含有豐富的橄欖多酚，但未經精煉處理，發煙點較低（約190°C），若用高溫油炸，不僅會破壞營養，還可能產生有害物質。因此，選擇油品時要根據烹調需求來挑選。

炒菜「3習慣」恐罹癌（按圖了解👇👇👇）

+ 6

相關文章：油煙肺癌｜煮菜3壞習慣增肺癌風險！抽油煙機勿即關熱鍋下菜係錯?

台灣食藥署建議，選購時，除了挑選信譽好的品牌，儲存方式也很重要。應置於陰涼、乾燥、避光的地方，以免光線影響油的品質；並確保密封，避免氧化。

台灣食藥署再次提醒，選擇植物油時，不僅要根據不同的烹調需求來選擇適合的油，同時也要了解油的加工方式、營養成分和儲存方法，如此一來才能聰明選油安全吃！

延伸閱讀：

春夏蚊蟲多外出常備防蚊蟲藥 含薄荷成分寶寶能擦嗎？

經常後腳跟痛？ 復健科醫師教你7招緩解足底筋膜疼痛

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

