便秘｜多菜多喝水仍便秘？營養師揭6類食物阻腸道蠕動+5招助排便

你是不是明明喝了足夠的水、吃了不少蔬菜，卻還是排便困難？每周排便少於3次已是便秘警訊，而年齡增長、久坐不動、運動不足都可能讓情況加劇。



此外，有些食物也是讓你「卡住」的元凶！究竟是哪6種食物影響腸道健康？

6種食物影響腸道健康（按圖👇👇👇）

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便秘地雷1：酒精抑制荷爾蒙分泌導致脫水

台灣營養師程涵宇指出，喝酒容易頻尿，是因為酒精會抑制抗利尿激素，導致身體脫水；當腸道缺乏足夠水分時，腸道內容物變得乾硬，排便就更加困難。她建議，喝一杯酒就要額外補充300～500毫升的水，以維持腸道水分平衡。

便秘地雷2：麩質恐引發腸道發炎

對於乳糜瀉或非乳糜瀉性麩質敏感的患者來說，麩質可能會誘發腸道發炎，影響腸道蠕動，導致便秘或腹瀉。常見的高麩質食物包括麵包、蛋糕、餅乾、Pizza、啤酒等。程涵宇建議，如果在食用這些食物後出現腸胃不適，不妨嘗試進行2～4周的無麩質飲食，觀察症狀變化。

便秘地雷3：紅肉攝取過量影響排便

雖然紅肉本身不會直接導致便秘，但因其纖維含量低、飽和脂肪高，消化時間較長，攝取過多高動物性蛋白質可能減少腸道益生菌，影響排便規律。同時，飽和脂肪過多會影響腸道蠕動，可能增加便秘風險。程涵宇建議，紅肉攝取量應控制在每周不超過500克，並搭配蔬菜、豆類等高纖維食物，幫助腸道蠕動。

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便秘地雷4：油炸食物延緩腸道蠕動

鹽酥雞、炸雞等高脂肪、低纖維的油炸食物會影響胃腸激素分泌，延遲胃排空，減緩腸道蠕動，可能導致消化不適或便秘。此外，吃炸物又少喝水，可能讓糞便變乾變硬，影響排便順暢度。程涵宇建議，食物避免高溫油炸，改用氣炸、烤箱或少油快炒的烹調方式，減少過多油脂攝取。同時，多吃富含水溶性纖維的食物，如蔬菜、奇亞籽、燕麥等，有助於腸道潤滑順暢。

便秘地雷5：精製澱粉纖維量少影響蠕動

精製澱粉如白米，白米與糙米的最大差異在於膳食纖維含量，每100克糙米含有4.5克膳食纖維，而白米僅含0.8克，兩者相差約5～6倍；這對腸道蠕動與糞便體積影響甚大。程涵宇建議，每天至少1/3的主食應來自全穀類，如糙米、燕麥、番薯等。不妨試試以全穀＋橄欖油＋蔬果為主的地中海飲食模式，已被證實能改善腸道健康。

便秘地雷6：加工食品高鈉高脂易便秘

即食麵、零食、香腸、罐頭食品等加工食品通常高鈉、高脂、低纖維，會影響腸道水分吸收，可能加重便秘症狀。建議選擇低鈉、少添加物的食物，避免連續多天攝取高鈉食品。

年後腸道保健5原則（按圖👇👇👇）

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營養師傳授5個便秘改善法

1. 多攝取膳食纖維，每天25～30克，來源應包括蔬果、全穀雜糧、豆類、堅果等。

2. 每天喝足8杯水，約1.5～2公升。

3. 均衡飲食，避免長期攝取高油、高鹽食物。

4. 多運動幫助腸胃蠕動，建議每周至少150分鐘中等強度運動。

5. 有便意就去，不要憋著！



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