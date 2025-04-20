乳酪功效｜助抗癌降血壓研究指吃乳酪減結腸癌風險！1周宜吃多少?

近期一項研究指出，經常食用乳酪可能有助於降低特定型態腸癌的風險，尤其是某些較具侵襲性的結直腸癌。



研究團隊發現，每周吃2次以上乳酪的實驗對象，其罹患特定腸癌的風險較低。

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乳酪有助維持腸道內菌群平衡

來自美國麻薩諸塞州波士頓丹娜法伯癌症研究所腫瘤病理學系的團隊認為，會有此效益與乳酪中的益生菌調節腸道菌叢有關，腸道菌叢對人體健康至關重要，它不僅協助消化，更影響免疫系統與發炎反應。

若腸道內菌群失衡，就可能促使癌症發生，而乳酪所含的益生菌如嗜酸乳桿菌與嗜熱鏈球菌等，有助維持腸道內菌群的平衡，能抑制發炎、降低致癌物質濃度，並強化腸道黏膜屏障功能，降低癌症發生機率。

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每周吃2次乳酪 能降低結腸癌風險

此外，研究進一步發現，每周至少吃2次乳酪的實驗對象，罹患含雙歧桿菌（Bifidobacterium）陽性的近端結腸癌風險特別低。這類腸癌通常位於結腸右側，治療難度高，存活率較低，研究人員分析了超過3000名腸癌患者腫瘤組織中的菌群，證實腫瘤內雙歧桿菌濃度與飲食習慣之間存在明顯關聯。

除了潛在抗癌效果，乳酪本身也具多項健康益處，例如乳酪含有豐富鈣質，有助維護骨密度並預防骨質疏鬆症，還有其他研究發現，定期吃乳酪與降低血壓、減少心血管疾病和2型糖尿病的風險相關。

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「選對」乳酪很重要

想吃乳酪預防癌症，也要選對乳酪種類。研究人員Satoko Ugai建議，民眾最好選擇無糖的原味乳酪，避免額外添加糖分，市售希臘乳酪蛋白質含量較高且含糖量較低，全脂乳酪則通常加工較少，有較多天然成分。

但專家也提醒，雖然乳酪能防癌，但也並非萬靈丹，只能作為均衡飲食與健康生活的一部分，但只要透過經常吃乳酪，就能有效改善腸道菌群平衡，進而降低特定結腸癌的發生風險，是CP值很高的養生小訣竅。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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