枇杷營養｜潤肺止咳降血壓4好處2類人慎食　1隻匙羹剝皮話咁易！

枇杷開始進入產季，其獨特的風味和營養價值受到許多人的喜愛。台灣台大營養學專家洪泰雄分析枇杷的營養成分，指出枇杷含有豐富的維他命A、維他命C、鉀和膳食纖維等重要營養素，對人體健康有多方面的益處。



台灣營養師高敏敏也分享枇杷存放與挑選秘訣。

枇杷營養成分（按圖看清👇👇👇）

+ 4

維他命A有助視力健康

洪泰雄表示，枇杷富含β-胡蘿蔔素，進入人體後可轉化為維他命A，有助於維持視力健康，並保護皮膚及黏膜組織。β-胡蘿蔔素還具有抗氧化作用，有助於預防夜盲症等視覺問題。

維他命C增強免疫力

枇杷中的維他命C具有抗氧化作用，能增強免疫力，促進鐵質吸收，並有助於膠原蛋白的生成，維持皮膚彈性。洪泰雄指出，維他命C的抗氧化作用有助於提高免疫系統的功能，降低感染風險。

鉀有助維持心臟功能

洪泰雄說明，枇杷含有豐富的鉀，有助於維持正常的心臟功能和血壓，並參與肌肉收縮及神經傳導。攝取足夠的鉀可以降低高血壓和心血管疾病的風險。

枇杷3大功效（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：枇杷好處｜控制血壓防心臟病3大功效 枇杷膏咪亂服咳嗽不減反增

膳食纖維促進腸道健康

枇杷中的膳食纖維有助於促進腸道蠕動，預防便秘，並有助於維持腸道菌群的平衡。洪泰雄表示，攝取足夠的膳食纖維可以改善消化功能，維持腸道健康。

中醫認為枇杷具潤肺止咳功效

傳統中醫認為，枇杷具有潤肺止咳的功效，常用於緩解咳嗽、喉嚨乾癢等症狀。洪泰雄提醒，雖然枇杷對健康有多方面的益處，但仍需注意攝取量，尤其是糖尿病和腎臟病患者。雖然枇杷的甜度較低，但仍含有天然糖分，糖尿病患者應適量食用，避免血糖波動。此外，由於枇杷含有較高的鉀，腎功能不全者應控制攝取量，以免增加腎臟負擔。

枇杷怎麼剝？湯匙先刮軟比較好剝皮

台灣營養師高敏敏也表示，枇杷小小一顆，多汁又超營養。一份水果大約10.3顆枇杷，熱量大約為60大卡。以每100公克的營養價值來說，枇杷就包含：維他命Ａ1347I.U.、β-胡蘿蔔素798μg、葉酸12.4μg、鉀173mg、維他命Ｃ3.9mg。而怎麼剝枇杷最快？可以拿湯匙把枇杷表面輕刮一遍，感受到顏色變深、摸起較軟，用手指抓果蒂，從底部蒂頭先剝皮，即可不黏手享用枇杷。

相關文章：扺抗力食物｜避免再次確診 營養師推4款蔬菜提升免疫力蒜水有效? 👇👇👇

+ 9

挑枇杷秘訣 保存不能放雪櫃

高敏敏也建議，挑選枇杷時盡量選擇外觀、絨毛完整、尾部飽滿、果梗附近果肉多的枇杷。保存枇杷時，放置陰涼處即可，若放進雪櫃容易變黑。果農也分享，將枇杷放在雪櫃，容易因為溫度過低與水氣過多而發黑壞掉，因此不建議冰，只要放在通風陰涼處即可。

延伸閲讀：

枇杷產季到！護眼、控血壓還防癌 吃「這數量」最好 枇杷皮難剝？這樣剝不沾手

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

