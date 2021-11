飲食熱話｜年紀大容易健忘！日本廠商推乳酪飲品助長者提升記憶力

赴日旅遊,便利店一排排機能性益生菌乳酪飲品(優酪乳),大多標榜「助消化」、「改善腸胃好菌」等作用。只不過,你聽過能提升記憶能力的乳酪飲品、乳酪嗎?



首款「記憶對策」乳酪飲品問世

日本森永乳業於2021年10月宣布推出「記憶對策」產品系列,包括添加能提升記憶力的「益生菌株短雙歧桿菌A1」(又名短雙歧桿菌MCC1274)的乳酪飲品、乳酪以及補充錠。前者為為旗下「機能優酪乳」產品線中最新商品。特別的是,一般標榜能提升腦部運轉、記憶力的食品通常都是添加GABA或DHA,而非MCC1274這樣的益生菌。

「機能對策系列」首款推出乳酪飲品與乳酪。(日本森永官網圖片)

森永獲獎研究:MCC1274益生菌能提升記憶

森永於2020年8月發表研究指出,MCC1274為目前證實唯一能有效提升記憶的益生菌,證實能有效減緩輕微癡呆。研究16週期間,森永把50~79歲、患有輕度知能障礙(老年癡呆症前驅表現)的長者分為兩組。一組服用MCC1274膠囊,對比組則只是服用安慰劑。研究結束後,服用MCC1274的長者的短期記憶與延遲記憶有明顯進步,海馬體活動有所改善.該究結果備受肯定,更讓森永成為史上第一個榮獲認知症研究獎項Urakami Award (該獎項通常都是頒給學術單位)的企業。

日本65歲以上人口近3成!台灣2025年進入超高齡社會

根據日本總務省2021年9月19日最新公開數據,日本65歲以上人口高達3640萬,總人口佔比29.1%來到史上新高,更為世界之首。

根據國家發展委員統計,台灣人口老化速度在亞洲僅次於日本,台灣2020年底出現人口負成長,2021元年65歲以上人口佔比16.15%,預計於2025年超過20%,進入超高齡社會。可見,銀髮族商機將愈來愈大。

機能性乳酪飲品商機持續漲,森永砸25億日幣擴產線

根據森永乳業公告,機能乳酪飲品銷量持續攀升,明星產品「長雙歧桿菌BB536優酪乳」與專門降血脂、血壓、血糖的「3高乳酪飲品」在2021年4月~6月總貨值對比2020年同期,分別上升了300%與150%。森永乳業2021年9月21日於宣布將投入25億日圓,改建茨城縣食品廠,再增一條乳酪飲品生產線,提升「長雙歧桿菌BB536」、「3高乳酪飲品」,以及剛上市的「記憶對策」乳酪飲品3大產品產量。改建預計於2022年5月完工,屆時產能將翻倍。

「乳酪飲品」早已與「對腸胃有益」劃上等號,如今,日本森永更多跨一步,讓它與頭腦健康也有關。隨著日本、台灣人口結構改變,市場對於「健康」的需求也愈來愈多元,更能從老人小孩都喜歡的「乳酪飲品」先看到。

