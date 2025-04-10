骨折原因｜骨頭生銹？醫揭常喝1類飲品沒骨質疏鬆也易骨折4招預防

骨折的主因之一是骨質疏鬆，也就是骨骼變脆弱。然而，最近的研究表明，即使是骨密度高的骨頭也會出現一種被稱為「骨銹」的現象，即是骨頭生銹！當骨頭生銹時，亦更易斷裂，而一種物質攝取過量，正是「骨銹」的成因。



骨折原因｜骨骼出現「糖化」 骨密度正常也會「生銹」

東京慈惠會醫科大學副教授齊藤充博士正致力研究在骨密度正常的情況下，骨頭卻變得脆弱的原因。齊藤博士曾發表論文闡述自己的研究結果，顯示當糖附著在骨骼的外部時，部分骨頭會變成有害物質，膠原蛋白會硬化。他把這種骨骼的「糖化」現象稱之為「生銹」。在這情況下，即使骨質密度依然在高水平，但一樣容易骨折。日本朝日電視的健康節目《全民家庭醫學》（みんなの家庭の医学）曾經進行實驗，發現給正常骨骼施加33公斤壓力才會骨折，反觀生銹骨頭在16公斤壓力下便斷裂。骨質疏鬆嚴重打噴嚏可骨折！預防骨質疏鬆16種高鈣食物 牛奶只第2

骨頭原來真係會生銹！（《全民家庭醫學》（みんなの家庭の医学）截圖）

健康骨頭（左）加壓33公斤骨折，生銹骨頭（右）加壓16公斤即斷。（《全民家庭醫學》（みんなの家庭の医学）截圖）

骨折原因｜糖分攝取過多 骨骼中膠原蛋白被糖黏附破壞

造成骨銹的原因是體內高血糖和高活性氧。體內的糖分越多，就越有可能黏在骨頭上。活性氧是氧代謝過程中的一種副產品，當體內活性氧水平過高時，它會攻擊身體的細胞和骨骼中的膠原蛋白，而受到破壞的膠原蛋白會更易被糖黏附。所以即使你的血糖值不高，也不可掉以輕心。砂糖冰糖片糖6類糖色香味各不同 大廚教燜醃燉用邊種？1類最香濃

光是攝入鈣，並不能防止骨頭生銹。（cottonbro studio@pexels）

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預防骨折｜防骨頭生銹飲食法

骨骼糖化是由體內過量的「糖」（葡萄糖和果糖）引起的。過量攝取糖和碳水化合物，如甜食和果汁，是糖化的主要原因。當過量的糖與體內的蛋白質、脂肪結合時，就會陸續產生被稱為「AGE（晚期糖化終產物）」的有害物質。AGE不但是導致骨骼糖化，也是皮膚老化和各種疾病的原因。骨質疏鬆｜20歲始鈣質流失？5款蔬菜比牛奶高鈣！助防骨鬆芥蘭第1

過量攝取糖和碳水化合物，是骨骼糖化的主要原因。（Julita@Pixabay）

1. 戒高危甜飲

以提取果糖製成的甜味劑是一大危機，所以防糖化的重要一步是要盡量少喝市面上的含糖飲料，如果汁、汽水、運動飲料、罐裝咖啡、手搖奶茶等。當然，我們熱愛的檸茶奶茶也屬高危！可盡量選擇無糖飲料，或改喝礦泉水或茶。

港人最愛凍檸茶經常飲，也會造成骨頭生銹。（yeoul Shin@Unsplash）

2. 三餐定時 降糖進食順序

即使吃同樣的食物，你也可以透過改變飲食方式來減緩血糖上升。重點是三餐要定時。進食時先吃蔬菜，然後吃肉或魚等主菜，最後吃碳水化合物。慢慢吃並徹底咀嚼食物。降血糖飲食｜專家推薦10降血糖蔬菜首選芽菜 蘿蔔1食法效果加倍

想防止身體出現糖化，記緊別忘了吃早餐。（Oscar Nord@Unsplash）

3. 選有效預防糖化食物

以納豆，秋葵，山藥，滑子菇，裙帶菜等搭配其他食物，可減慢糖的吸收。此外，可選擇低升糖食物作主食，如糙米、全麥麵包、蕎麥等。而白米、白麵包、烏冬等則屬高升糖食物。

每天步行8000步可減少身體累積活性氧，降低骨銹風險。（Daniel Reche@pexels）

4. 日行8000步 減活性氧

除了抗糖化，減低體內活性氧含量也是防止骨骼生銹所必需，缺乏運動是活性氧含量容易升高的主因。東京都健康長壽醫學中心研究所的青柳幸利博士建議，養成步行的習慣，以減少活性氧。並指出每天步行8000步是減少活性氧的理想選擇。減肥｜日行1萬步戒奶茶2個月反增1公斤！醫揭2原因+減脂增肌6餐單

參考資料：みんなの家庭の医学／每日が発見ネット／大正製藥