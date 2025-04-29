薄荷功効｜防蛀牙延緩腦退化薄荷7功效　每天聞多久提升記憶力？

薄荷的清涼芬芳不僅能提供愉悅感受！台灣張家銘醫師指出，薄荷中的關鍵成分「 薄荷醇」（ Menthol）具有多重保健功效，能同時活化嗅覺、免疫與大腦系統，對於降低發炎反應、保護神經系統、提升記憶力，甚至維持口腔健康都有顯著幫助。



台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其Facebook粉專「基因醫師張家銘」中解釋，當人體吸入薄荷醇時，會立即啟動嗅覺系統，形成一條連接大腦和免疫細胞的訊息傳遞管道。這種機制能促進大腦更快速處理訊息，同時提升免疫系統的敏捷度。

▼薄荷營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 3

相關文章：薄荷營養｜緩解感冒症狀醒腦提神 可搭配綠茶一種人不宜飲用

根據2023年發表於《Frontiers in immunology》期刊的研究顯示，在小鼠實驗中，持續吸入薄荷醇能顯著降低大腦前額葉皮質中的發炎激素，包括白細胞介素-1β（IL-1β）和白細胞介素-6（IL-6）的濃度。這兩種激素與認知功能退化及阿茲海默症的發展有密切關聯。研究更發現，讓小鼠持續六個月每月定期吸入薄荷醇，能明顯減緩認知功能退化，並改善記憶表現。

在口腔健康方面，薄荷醇具有抑制齲齒細菌（Streptococcus mutans）的效果，能破壞細菌的生物膜，預防細菌群聚危害口腔健康。張家銘強調，口腔健康與全身發炎狀態息息相關，維持良好的口腔衛生也能降低身體整體的發炎程度，進而保護大腦健康。

相關文章：【口臭】蘋果及陳皮增唾液減口臭 9種食物抑制口腔細菌減異味👇👇👇

+ 5

張家銘建議民眾可以在陽台種植薄荷盆栽，或是使用薄荷精油，將少量精油滴在擴香機或手帕上，每天花10至15分鐘吸聞，藉此提升大腦活力並強化免疫系統。他也指出：「真正的健康，從來都不是偶然，而是日復一日，自己願意照顧自己，種出來的。」

相關文章：【去水腫】檸檬青瓜7款減肥瘦身茶 下半身肥胖久坐辦公室必飲！👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

薄荷棒提神醒腦？藥師點名「1類人」恐造成溶血性貧血

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

