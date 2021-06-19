養生茶飲｜薄荷紫蘇葉集多種益處　4款花草茶放鬆身心抗炎鎮痛

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-19 17:02

薄荷和紫蘇都是具有獨特氣味的花草植物，市面上不難取得。防疫期間待在家，不妨自己泡杯花草茶，放鬆身心同時也有養生的功效。

▼4款花草茶舒心又養生（點擊下圖看清！👇👇👇）

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薄荷提神醒腦、抗炎鎮痛

薄荷是民間常見的香料，在日常生活中最常接觸到的，應是被作為食品添加劑製成的香口膠、薄荷糖，吃起來清爽可口、提神醒腦。薄荷也可作香料，可用於沖茶、配酒、製作糕點等。

中醫學認為，薄荷性味辛，性涼，具有疏散風熱、清利頭目、利咽透疹、疏肝行氣之功效。用於治療流行性感冒、頭痛、目赤、身熱、咽喉、牙齦腫痛等症，外用可治神經痛、皮膚瘙癢、皮疹和濕疹等。

現代研究發現，薄荷中主要含有揮發油、黃酮類、蒽醌類、有機酸類、氨基酸等，具有抗炎鎮痛、抗病毒、抗氧化等作用。薄荷茶還可以改善健康成年人的記憶力。

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薄荷龍井茶

本藥茶具有提神解鬱、潤喉止咳的功效，適合精神緊張、咽喉不適、神疲乏力的人群飲用。

材料：新鮮薄荷葉6片、龍井茶3克 做法：將薄荷葉與龍井茶一同放入玻璃杯中，開水沖泡，等待3分鐘即可品飲。

薄荷玫瑰茶

本藥茶具有清熱利咽、疏肝解鬱、美容養顏的作用，適合咽喉不利、肝氣不舒、內分泌失調的女性人群飲用。

材料：新鮮薄荷葉6片、玫瑰花6朵 做法：將薄荷葉與玫瑰花一同放入玻璃杯中，開水沖泡，等待3分鐘即可品飲。

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紫蘇葉抗病菌、解風寒

紫蘇葉片呈卵形，葉面呈紫紅色，具有獨特的芳香氣味。在鄉間田野裡、菜園裡，我們常能發現蓬勃生長的紫蘇，它與眾不同的顏色總能引起人們的注意。

相傳服用紫蘇葉後能使人腹中舒服，曾被叫「紫舒」。紫蘇味辛性溫，具有解表散寒、宣肺化痰、行氣和胃之功效，常用於治療風寒感冒、咳嗽嘔惡、脾胃氣滯、胸脘脹滿、妊娠嘔吐及魚蟹中毒等病症。

現代研究表明，紫蘇葉具有抗菌和抗病毒、止血、鎮靜和鎮痛、抗氧化、抗腫瘤等多種藥理作用。

紫蘇烏龍茶

本藥茶具有解表散寒、行氣開胃的功效；適合鼻塞流涕、畏寒怕冷、全身酸痛、嘔惡納呆的人群飲用。

材料：紫蘇葉6片、烏龍茶葉3克、紅糖適量 做法：將紫蘇葉、烏龍茶葉放入壺中，加入適量紅糖，沖入適量開水，加蓋燜5分鐘即可品飲。

紫蘇薑棗茶

本藥茶具有散寒暖胃、行氣消食的功效，適合胃寒胃痛、食少納呆、食後腹脹的人群飲用。

材料：鮮紫蘇葉9片、生薑1片、紅棗3枚 做法：將新鮮紫蘇葉、生薑片洗淨，切細絲，大棗洗淨去核，切絲。然後放入壺中，用沸水沖泡，加蓋燜5分鐘即可品飲。

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本文摘自：《防病藥茶》陳永燦等人著

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】