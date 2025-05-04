咳嗽飲食｜咳逾8周肝腎或出事 未必係肺！慢性咳嗽4原因戒2類食物

適逢流感季節，加上日夜溫差大，許多民眾一不小心就出現呼吸道症狀，紛紛到診所、醫院報到。不過明明感冒都好了，為什麼還是咳不停？



中醫師指出，咳嗽是身體的自我保護機制，當呼吸道的黏膜受到刺激時，身體會自動地引發咳嗽反應來將異物排除。不過若咳超過8周就屬「慢性咳嗽」，可能是肺部以外的臟腑功能失調而引起，應找出病因做適當的治療。

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台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師陳至良說，最近在診間最常聽到的一句話，就是「醫師，明明我感冒都好了，為什麼還是咳嗽咳不停？」咳嗽根據時間長短，可以分為「急性咳嗽」、「亞急性咳嗽」及「慢性咳嗽」，急性咳嗽是指持續咳嗽約3周；若咳嗽超過8周（2個月）即屬於慢性咳嗽；介於兩者之間則是亞急性咳嗽。

陳至良表示，咳嗽是身體的自我保護機制，當呼吸道的黏膜受到刺激時，身體會自動地引發咳嗽反應來將異物排除；不過對於慢性咳嗽的患者來說，這種反應機制可能會過度敏感，即便沒有明顯的異物刺激仍會頻繁的咳嗽。

慢性咳嗽的常見原因包括：呼吸道疾病後遺症、氣喘、鼻涕倒流及胃酸倒流等等。中醫認為：「五臟六腑皆令人咳，非獨肺也。」也就是說，除了肺以外，其他臟腑功能失調時也都會引起咳嗽的症狀。

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例如習慣熬夜、情緒急躁易怒的人，咳嗽時伴隨兩側肋骨周圍悶脹疼痛可能是「肝咳」；患有慢性心衰竭、腎衰竭的患者，因為水分排出困難而引起咳嗽，屬於「腎咳」及「心咳」，若有伴隨腰背疼痛，且咳嗽時痰沫較多較屬於腎咳，心咳常有呼吸短促，乏力心悸的症狀。

而民眾比較容易忽略的是「脾咳」，亦即長期消化不良、胃酸倒流的患者，可能因為少量的胃酸刺激咽喉或是嗆入氣管而引起咳嗽。至於氣喘及鼻涕倒流，則屬於典型「肺咳」的狀況。不過還是要提醒民眾，若有不明原因導致咳嗽發生時，應即時就醫，找出病因做適當的治療。

除了咳嗽原因，咳嗽情形包括：是否有痰、痰的顏色（綠色、黃色、白色、透明、血絲）、痰的質地（黏稠、清稀）；咳嗽的加重因素，如吹風吹冷氣、吃到冰冷/甜膩食物、躺下來加重等等都是中醫師在診間診治時的重要資訊，就診時要詳細地告知醫師。

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陳至良提醒，慢性咳嗽的複雜程度比急性咳嗽高，往往是多個臟腑功能失調共同影響的，除了給專業中醫師治療耐心調理外，建議民眾可以從日常生活改善做起：

● 早晚溫差大時戴帽子、圍絲巾，頭頸部的保暖能幫助肺氣流通；

● 維持適量運動、不熬夜能調達肝氣，改善情緒的同時也治療咳嗽；

● 腸胃功能差的民眾要特別注意飲食，難消化易產氣的食物（糯米製品、麵包饅頭、五辛類、煎炸油膩、精緻甜點）盡量避免。



除此之外，坊間流傳喝「蜂蜜水」能止咳，真的有用嗎？台灣《華人健康網》報導，中醫師謝千皓表示，想靠蜂蜜水止咳，要先看自己屬於何種咳嗽，如果屬乾咳、痰量少的咳嗽，喝蜂蜜水確實可達到滋潤、緩解咳嗽的效果，但如果是感冒引起痰多的咳嗽，就不適合喝蜂蜜水，以免甜味刺激使痰量更多。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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