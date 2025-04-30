護胃飲食｜高纖蔬果增胃負擔1類人恐致胃癌？慢性胃炎慎吃3種食物

全穀類、高纖蔬菜、堅果是眾所皆知的健康食物，但並非人人都適合吃，特別是當你的身體正處於某些疾病狀態下，吃錯可能會加重不適！台灣中醫師林舜穀指出，慢性胃炎患者因胃黏膜受損、胃酸分泌異常等問題，硬吃全穀、高纖蔬果恐增加胃部負擔，甚至加重症狀，反而讓身體更不健康。



台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，雖然未精製穀物、高纖維蔬菜、堅果等食物通常被認為對身體有益，但慢性胃炎患者因胃黏膜受損、胃酸分泌異常、胃排空延遲等問題，除了不適合吃高脂肪的食物，高纖維、難消化、粗糙質地的餐食也可能延緩腸胃修復，甚至加重症狀。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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為什麼這些傳統印象中的「健康食物」，反而會造成身體負擔？林舜穀分析，這三大類食物有以下特性：

一、全穀類

對一般人的好處：糙米、燕麥、全麥麵包等未精製穀物，富含膳食纖維，有助於腸道健康，促進腸道蠕動，幫助排便，並穩定血糖。

為何慢性胃炎患者不該吃？

● 纖維含量高，影響胃排空：慢性胃炎患者的胃黏膜可能受損，導致胃排空時間延長。未精製穀物的高纖維特性會讓胃部工作更辛苦，加重消化不良、胃脹氣或胃痛的症狀。

● 粗糙質地可能刺激胃壁：相較於精製穀物（如白米、白麵包），未精製穀物含有較多的麩皮，質地較硬，可能摩擦已經受損的胃黏膜，增加胃酸分泌，甚至引發炎症反應。



養胃5大飲食原則（點擊下圖看清👇👇👇）

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二、高纖維蔬菜

對一般人的好處：韭菜、芹菜、菠菜、甘藍、椰菜花等蔬菜富含不溶性纖維，可促進腸道蠕動，預防便秘，並有助於降低膽固醇與穩定血糖。

為何慢性胃炎患者不該吃？

● 不易消化，增加胃部負擔：高纖維蔬菜特別是不溶性纖維（如芹菜、韭菜）需要較長時間消化，容易滯留在胃中，對胃動力較弱的患者（如胃排空延遲者）造成脹氣、飽脹感甚至反酸。

● 可能產生過多氣體：椰菜花、椰菜等十字花科蔬菜含有較多的低聚醣（FODMAPs），這些物質會在腸道內發酵，產生氣體，使胃部不適加劇。

● 纖維質可能刺激發炎的胃黏膜：當胃部發炎時，過多的纖維可能會增加胃酸分泌，或因為較難消化的特性，使胃壁受到更大的機械性刺激，導致胃痛或不適感加重。



吃了什麼讓肚子脹氣好難受？（按圖👇👇👇）

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三、堅果

對一般人的好處：杏仁、核桃、花生、腰果等堅果，含有豐富的不飽和脂肪酸、蛋白質、維他命 E 及礦物質，有助於心血管健康、抗氧化及提升大腦功能。

為何慢性胃炎患者不該吃？

● 高脂肪影響胃排空：堅果的脂肪含量高，而脂肪會延緩胃排空，使食物停留在胃內更久，導致胃脹氣、消化不良，甚至可能刺激胃酸分泌，加重反酸或胃灼熱。

● 較難消化，可能損傷胃壁：堅果的外皮與纖維含量較高，質地較硬，咀嚼不充分時可能形成較大顆粒，進入胃部後對發炎的胃黏膜產生摩擦，甚至可能導致胃部微小出血或不適。

●可能含有組織胺，誘發胃酸分泌：部分堅果（如花生）含有較多的組織胺，可能刺激胃酸分泌，進一步刺激胃壁，讓慢性胃炎症狀加劇。



現代人飲食不正常、工作壓力大，胃部不適是極為普遍的現象，不過胃慢性發炎往往是因為感染幽門螺桿菌而引起，除了進行飲食調整，也必須靠藥物進行滅菌，否則一旦走向「胃黏膜萎縮」，下一步就可能是「胃癌」。

▼要好好呵護你的胃，以下7件事還是早點了解好！（按圖了解👇👇👇）

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台灣國健署提醒，幽門桿菌感染者多數是從小就已感染，直到成年後，出現消化不良、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、甚至胃癌，才被檢查出來，其餘8成無症狀者只要維持良好生活習慣，不吃刺激性食物如辣、燙、酸，不煙不酒等，是可以和平相處，否則也潛藏日後病變的風險。

要減少幽門螺旋桿菌感染的機率，除了避免共杯、共食、規律運動、遠離煙檳酒之外，也要少吃醃製、煙燻食品及生食，多新鮮蔬果。而若已罹患慢性胃炎，在胃黏膜受損期間（也就是胃部不適時），只要飲食規律、少吃高油高脂、辛辣刺激性食物，約10∼ 14天就會獲得改善。



林舜穀則建議，慢性患者應選擇質地較軟、易消化、低脂肪的飲食，例如精製穀物（白米、白粥）、燉煮軟爛的蔬菜（如紅蘿蔔、南瓜）、低脂蛋白質（如瘦肉、魚類），並避免大量攝取未精製穀物、高纖蔬菜及堅果，以減少胃部負擔並促進修復。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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