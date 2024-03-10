揀香蕉貼士丨亮黃色、有黑點、帶綠有咩分別？1疾病患者不宜吃蕉

台灣是香蕉盛產地區之一，一年四季都可以吃到香蕉，不僅方便取得、方便食用，營養價值也相當的高。不過，香蕉有許多不同的顏色、熟度，該怎麼選擇才對呢？



台灣營養師程涵宇在Facebook上分享香蕉營養知識，用一張圖清楚告訴民眾，不同顏色的香蕉有哪些優點、不同族群又該怎麼正確選擇香蕉的熟度、顏色。

香蕉怎麼選才對？（按圖看清👇👇👇）

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香蕉營養價值高！營養師建議1天1根

香蕉在台灣、香港幾乎可以說是隨處可見的水果，而且營養價值高，對健康又有許多好處，營養師程涵宇指出，一根香蕉大約100大卡，運動吃香蕉可以補充體力，還能防抽筋。

此外，她也提到，香蕉屬於高鉀食物，可以穩定血壓，又含有豐富的膳食纖維、鉀、葉酸能維持心臟健康、幫助消化，不論是老人、小孩都適合吃，建議一天一根香蕉最剛好。

香蕉、芭蕉有什麼地方不同？（按圖看清👇👇👇）

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不同香蕉適合不同族群 香蕉怎麼選才對？

不過香蕉有不同的顏色、不同的熟度，該怎麼做挑選比較好呢？台灣營養師程涵宇表示，不同顏色、熟度的香蕉有不同的營養價值，對身體也有不同的幫助，建議不同族群可以依其優點做不同的選擇。

一般最常見的便是亮黃色、熟度適中的香蕉，營養師程涵宇指出，熟度剛剛好的亮黃色香蕉，GI值屬於中低，含有較多果膠幫助消化、排便，還能保護腸胃壁、吸附水分，因此腹瀉時也可以安心吃，如果有便秘問題的族群也建議可以選擇黃香蕉食用。

而有點熟度、有黑斑點的香蕉，台灣營養師程涵宇表示，根據日本的動物實驗研究發現，長了黑斑的香蕉，抗氧化能力更好，建議如果是想要抗氧化、增強免疫力的民眾，選擇有黑斑點的香蕉準沒錯。

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至於帶點綠的香蕉，雖然口感有些人不喜歡，不過其實它擁有許多好處。台灣營養師程涵宇提到，糖尿病患者、高血壓患者，以及想要減重的民眾，最適合選擇綠色香蕉。

台灣營養師程涵宇指出，帶綠色的香蕉GI值較低、膳食纖維較高、糖含量也較低，血糖較能穩定，因此適合有糖尿病的民眾，此外，它有豐富鉀離子有助於平衡體內的鈉離子，進而穩定血壓，因此也很適合高血壓族群，另外綠香蕉富含抗性澱粉，能提供飽足感，對減重族群也是不錯的選擇。

骨折不能吃香蕉？闢謠！「這」族群才須注意

香蕉有許多的好處，不過有些民眾擔心骨折、筋骨不好的人是不是不可以吃香蕉？

台灣營養師程涵宇提到，這在醫院骨科病房就常常聽到，骨折病人必定會問能不能吃香蕉、會不會磷太高影響鈣吸收對骨頭復原不好，這些都是謠言，骨折、筋骨不好的人可以吃香蕉。

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她指出，真正不建議吃香蕉的族群是急性、慢性腎臟疾病的病人，由於這群病人對磷、鉀的攝取需要經過計算並對應食物建議份量再飲食，因此不建議隨心所欲的吃香蕉。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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