香蕉冷知識｜寓意招財祭品常客　香蕉芭蕉大不同？3特徵教你分辨

香蕉一年四季都有，是日常常見的水果。香蕉又稱為「弓蕉king-tsio」（閩南語）金黃燦燦很是討喜，有招來財富之意，是拜神祭品的常客。



至於香蕉與芭蕉如何分辨，台灣農糧署表示，它們都同屬於芭蕉科芭蕉屬，想要分辨2者可從外形、顏色和味道上著手，芭蕉為粗短香蕉，甜味帶酸口感較Q；香蕉為細長香蕉，香濃甜美。

香蕉、芭蕉有什麼地方不同？（按圖看清👇👇👇）

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台灣農糧署在Facebook「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，香蕉有豐富的營養成分，包含鉀、鎂、葉酸、維他命C、膳食纖維等，果肉柔軟香甜，無種子，易剝皮適合老人和小孩食用。香蕉品種多，且因色、香、味、形些微不同，所以想要辨別香蕉與芭蕉，可從外形、顏色和味道上著手。

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1. 香蕉：香蕉為細長香蕉屬「華蕉類」，果指彎曲呈月牙狀，果柄較短，果皮為黃色，有5-6個棱。而華蕉類常見品種有新北蕉（寶島蕉）、北焦、台焦5號（玉山）。

2. 芭蕉：芭蕉為粗短香蕉屬「芭蕉類」，果指兩端較細中間較粗，果柄較長，果皮為灰黃色，有3-4個棱。而芭蕉類常見品種有紅皮焦（紅蘋果焦）、蛋焦（旦焦）、南華焦（芭蕉）、玫瑰焦。

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