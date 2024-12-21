藜麥食譜丨美營養團隊設計藜麥番薯煎餅　無肉低碳護心護腎！

藜麥被稱為超級食物，番薯亦是替代米、麵的高纖選擇之一，把這兩種有益健康的食材放在一起料理，能碰撞出什麼好滋味呢？



美國梅約診所營養團隊設計一道「藜麥番薯煎餅」，無肉、低碳，護心又護腎，每1份熱量只有122大卡。這道藜麥番薯煎餅食譜大約可分成14等份。

藜麥番薯煎餅食譜（按圖了解👇👇👇）

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材料

3顆番薯（去皮並切成條狀）、1杯生藜麥（約150克）、2顆雞蛋、3瓣大蒜（切碎）、170公克巴馬臣芝士（刨絲）、2湯匙新鮮芫荽（切碎）、1茶匙鹽、1/4茶匙黑胡椒粉、1/4茶匙肉豆蔻粉、2湯匙橄欖油。



做法

1. 將焗爐預熱至攝氏190度。將番薯放在已抹油的烤盤上。烘烤45分鐘，直到番薯完全變軟。

2. 等待番薯烤軟之際，起一鍋熱水，將藜麥煮熟，瀝水後，放置一旁冷卻。

3. 在一個大碗中，將煮熟的番薯、煮熟的藜麥、雞蛋、大蒜、芝士、芫荽、鹽、胡椒和肉豆蔻，混合均勻，變成類似麵糰一般。

4. 麵糰滾成長條形，再切分為14等份。每一等份先揉成小球，稍微按壓成為餅，邊緣若有裂開的部分，稍微整形。

5. 平底鍋中加熱1湯匙橄欖油，先煎一半的藜麥餅，煎至金黃色，再翻面。將煎好的餅先移到烤盤上。空出來的平底鍋再添1湯匙橄欖油，繼續將剩下的藜麥餅煎好。

6. 將所有的餅放入焗爐中烘烤5分鐘，讓餅的中間熟透。取出後待稍涼，即可享用。



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營養分析

美國梅約診所針對每份藜麥煎餅進行營養分析，熱量只有122卡，其中總脂肪7克，飽和脂肪3克，反式脂肪0克。單元不飽和脂肪3克，膽固醇38毫克，鈉172毫克。總碳水化合物10克，膳食纖維1克，總糖1克，蛋白質6克。對腎臟和心臟都不會造成負擔。

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