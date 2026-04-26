食香蕉貼士｜護心助眠晚上幾點食最好？成熟3階段功效＋最佳食法

香蕉什麼時候食最好？台大營養學者指香蕉最好在晚飯後2-3小時內吃，甚至在宵夜時吃，有助身體更好吸收香蕉的營養素。



香蕉功效｜吃香蕉有哪些好處？

香蕉富含鉀、鎂、維他命C、B6，有助護心、健骨及提升免疫力。此外，香蕉含有色胺酸，它是合成血清素的物質。血清素是一種神經傳遞物質，可以幫助穩定情緒和調節睡眠，對促進睡眠或有幫助。

台大營養教育與傳播講師洪泰雄指吃香蕉的最佳時間是晚餐後的2-3小時內。（圖片︰Unsplash）

香蕉功效｜吃香蕉最佳時間？

台大營養教育與傳播講師洪泰雄在個人社交平台上分享，吃香蕉的最佳時間是晚餐後的2-3小時內，此時血糖水平逐漸下降，可幫助身體更好地吸收香蕉中的營養素。如果有吃宵夜習慣的人，可考慮吃香蕉來取代高熱量或高糖分的食物。

香蕉功效｜減肥、糖尿病可以吃香蕉嗎？

想控制體重或糖尿病患者，建議可適量吃香蕉，或選未完全成熟的香蕉，糖分含量相對較低。

香蕉功效｜香蕉不同熟度各有營養

香蕉一般分為未成熟、半成熟和完全成熟三階段。未成熟，還有點帶青色的香蕉口感較硬、味道淡，適合烹調；半成熟的香蕉口感柔軟、味甜，直接吃更好；完全成熟的香蕉口感最軟、甜度高，用於製甜品或拌成果汁。

不同顏色香蕉代表不同熟度，功效亦各異。（Lotte Löhr＠Unsplash）

青蕉（生蕉）：減肥止瀉 小心胃脹

果膠及抗性澱粉較多，不易被腸道消化。進食後甚至可能引起胃腸脹氣。果膠有吸水的特性，同時青蕉中含鞣質，具有收斂性。有助於改善肚瀉，卻無法幫助排便，反而可能繼續便秘。升糖指數低，其中的糖分也較低，更適合需要減肥的人。

黃蕉（熟蕉）：易消化助排便

果膠在熟成過程中已經變得較易消化。熟香蕉的水溶性膳食纖維亦較高，因此能幫助排便。糖分較高，糖尿病患者不宜多吃。

成熟香有助腸道蠕動助通便。（資料圖片）

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梅花點黃蕉：護腸胃排宿便

進一步熟成後，果皮上出現斑駁的「梅花點」。含果寡糖和山梨醇，兩者對排便均有幫助。果寡糖能在腸道幫助細菌分解，加強腸道細菌的平衡，提升腸道健康。山梨醇則是可以促進腸胃蠕動，幫忙排出宿便。但與黃蕉一樣糖分較高，糖尿病患者不宜多吃。

香蕉食用建議與禁忌

～青蕉和黃蕉都含較高的鉀，腎功能不好的人最好不要吃香蕉。

～一條香蕉等於 2 份水果，縱然有營養及美味，也要控制食用份量。



了解青蕉和黃蕉對身體的影響▼▼

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香蕉什麼時間吃最好？ 晚餐後的2-3小時內，台大營養學者指此時血糖水平逐漸下降，可幫助身體更好地吸收香蕉中的營養素。 香蕉有什麼營養素？ 鉀、鎂、維他命C、B6及色胺酸等。

參考資料︰洪泰雄營養教育FB