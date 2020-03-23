【香蕉營養】香蕉成熟度分7級青蕉對腸胃最好　生熟香蕉營養各異

香蕉是不少人喜愛的水果，不知道大家又喜歡吃甚麼顏色的香蕉？相信大部分人都偏好黃色蕉，覺得它夠熟，味道相對較甜，相反青色的香蕉則太生不能吃。不過，「地捫鮮果」早前就在facebook專頁講解不同生熟度香蕉的營養價值，原來香蕉分7種成熟度，即使是青色都一樣食得，而此階段更是最有效改善腸道健康！

我們一般靠香蕉的顏色來辨別生熟度，青色最生，愈黃愈熟，當見到蕉皮上佈滿黑色斑點，已是「熟到爛」。以香蕉摘下起計，青色皮當然存放時間最短，黃色皮放了大概3至6日，出斑點的大約已放置了6日以上。儘管我們都比較抗拒食青色蕉，認為太生不應吃，但日前地捫鮮果就在facebook官方專頁表示：「任何成熟階段嘅香蕉都可以食用，更代表不同作用及營養，不過最受歡迎都係全黃香蕉，下次不妨試下不同成熟度嘅香蕉先。」

地捫指出，香蕉生熟度分成7個階段，每階段的營養價值皆有分別。（facebook：Del Monte Fresh HK 地捫鮮果）

根據地捫的資料，香蕉的成熟程度原來分成7個階段，第一階段當然是整條都「青BB」，到階段二至五，是香蕉中間黃色部分愈來愈多，頭、尾的青色部分相對亦愈來愈少；階段六已是全黃，最後的階段七當然就是已有斑點。

請按下圖了解地捫列出香蕉不同生熟度的營養分別：

+ 3 + 2

雖然我們總覺得有斑點的香蕉過熟，可能只會拿來做甜品，但原來日本就曾有研究指出，熟透有斑點的香蕉，相比青皮香蕉的抗癌功效高出8倍，因為它誘導身體產生「腫瘤壞死因子」的能力較強，更有效對抗癌細胞。

香蕉可增加血液中的白血球數量，誘導身體產生「腫瘤壞死因子」（簡稱TNF，一種有助協調和抑制癌細胞活動的蛋白質），而斑點香蕉誘導TNF產生的能力較未熟的青皮香蕉強，抗癌力較強。（Unsplash）

不知大家看完之後，又認為自己最需要吃哪種香蕉來補充營養？以下就會分別講講香蕉的催熟和保鮮方法，其實不是每種水果都可被催熟，不過由於香蕉屬於周期性水果，採摘後仍可進行熟成，所以的確可用不同方法將它催熟。熟成期間，酵素會將澱粉質轉化成糖分，增加香蕉的風味。

以下請看看不同的催熟香蕉法，有些相對天然，有些則是一下子把它催熟：

除了催熟外，如果你想延緩香蕉變黑，坊間亦有不同方法，而較常見的便是包錫紙。我們曾做了一個實驗，測試用錫紙包裹蕉柄、頂部，在同一空間、室溫和濕度下作比較，看看兩星期後會變黑到甚麼程度。中文大學生命科學學院院長張志強教授就估計，香蕉剝下來時，果柄的細胞被撕裂，但以錫紙包住則可將乙烯鎖住，拖慢催熟進度。

記者曾把連着的、分開的香蕉做實驗，用錫紙包裹蕉柄和頂部等，觀察前後兩星期的變化。（資料圖片／鄒家鳳攝）

如果你想知道這個延緩蕉黑的實驗結果如何，請參考以下文章：

【教煮實驗室‧延緩蕉黑】包頭包尾防斑點？皮黑酒味濃仲食得？

想延緩香蕉變黑，靠錫紙包住果柄外，張志強教授亦建議將香蕉掛起，以免受擠壓。此外，香蕉存放於室溫就可以，溫度太低反而會使它被凍壞。

直接食香蕉當然是最方便，很多人都會將香蕉當早餐食，又或是餐與餐之間的裹腹小吃。其實，趁住這段不太方便外出的時間，不妨在家裡整兩款簡單的香蕉甜品，香蕉蛋糕及法式焦糖香蕉薄餅，前者更是由黃淑儀（Gigi姐）親自示範。

相關食譜：

【香蕉蛋糕食譜】黃淑儀親授蛋糕製作貼士 自拍照片附詳細圖解！

香蕉蛋糕食譜

【法式焦糖香蕉薄餅食譜】自製香軟法式甜品 細味浪漫一刻

法式焦糖香蕉薄餅食譜

資料來源：Del Monte Fresh HK 地捫鮮果