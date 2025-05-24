減肥｜英研究揭飲水減肥法毋須節食！3個月瘦4.3公斤還改善便秘！

最新研究顯示，想要減重不一定要花大錢，只要養成餐前喝水的習慣，就能達到顯著的減重效果。英國伯明翰大學的研究發現，持續在餐前30分鐘喝500毫升的水，12周後最多可減重4.3公斤。



台灣減重醫師蕭捷健在Facebook粉專分享這項研究結果。該研究招募84位肥胖成年人，分為實驗組和對照組。實驗組在每餐前30分鐘喝500毫升的水，對照組則維持正常用餐習慣。經過12周後，實驗組平均減重1.3公斤，若能在三餐都確實執行，更可達到4.3公斤的減重成效，相較之下，對照組僅減少0.8公斤。

相關文章：脂肪肝｜台男愛喝酒高卡食物致肝纖維化！放任肥胖易惹癌症7疾病👇👇👇

+ 3

韓國的一項小型研究也支持這個發現。研究中15位年輕人分別在不同情境下用餐，結果顯示餐前喝水的受試者攝食量明顯較少，僅食用123克的食物，而未喝水者則攝入162克，但兩組人的飽足感相當。

除了減重效果，餐前喝水搭配高纖維飲食還能改善便秘問題。意大利一項針對117位功能性便秘成人的研究中，研究人員將受試者分為兩組，雖然兩組都攝取相同量的纖維（25公克），但規定多喝水的B組在兩個月後，排便次數增加且減少瀉藥使用。

5警號代表身體缺水（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：飲水太少易早死？缺水增64%糖尿失智6慢性病風險！現5狀況快喝水

台灣蕭捷健醫師表示，他在減脂期間會在餐前的水中添加10克膳食纖維粉和20克植物性蛋白，以確保同時補充足夠的水分、蛋白質與纖維。

改善高血脂和膽固醇過高飲食（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：高血脂飲食｜降血脂能不吃藥？營養師2招降血脂/膽固醇 日吃3碟菜

延伸閱讀：

嘴饞想吃東西、腦袋卡卡？營養師：關鍵在喝水太少

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

