研究：每周吃雞這份量死亡率增27%男消化道癌升2.6倍！食雞4W原則
撰文：中天新聞網
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一項意大利研究顯示，每周食用雞肉超過300克，不僅整體死亡率上升27%，男性消化道癌死亡風險更暴增2.6倍，醫師呼籲民眾應適量食用，並注意烹調方式。
台灣胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在Facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」引述一項追蹤超過4,000名意大利中年人的長期研究指出，雖然雞肉富含優質蛋白質，是許多健身族群補充蛋白質的首選，但過量攝取反而可能危害健康。研究發現，若每周食用雞肉超過300克，不但會提高整體死亡率，對男性的影響更為顯著。
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黃軒表示，為了確保健康飲食，民眾在食用雞肉時應把握「4W原則」。首先是「What」，建議選擇去皮雞肉，並搭配多樣化的蛋白質來源；其次是「When」，每餐攝取的蛋白質應佔餐盤的1/4；第三是「Where」，建議選擇可靠的來源購買；最後是「hoW」，建議採用低溫濕熱烹調方式，避免高溫烤炸。
針對雞肉的食用量，醫師建議以手掌作為參考標準，每周攝取量應控制在一個半到兩個手掌大、約300克以內較為適當。黃軒醫師特別強調「好吃不等於多吃！」提醒民眾應適量食用，並注意攝取多元化的蛋白質來源。
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研究結果推測，雞肉攝取過量可能導致死亡率上升的原因，與飼養過程中的添加物殘留、高溫烹調以及蛋白質來源過於單一有關。黃軒建議民眾在享用美味雞肉的同時，也要注意均衡飲食的重要性。
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