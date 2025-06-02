蛋黃營養｜補腦穩血糖每日1顆膽固醇太高？錯配2食物反增身體負擔

雞蛋價格親民、營養豐富，但長期以來因蛋黃膽固醇含量較高，不少人對其存有疑慮。對此，台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師表示，「這是30年前的營養觀念」，蛋黃其實富含多種關鍵營養素，是一種被嚴重低估的「健康神器」，也是每一個家庭餐桌上都該出現的食物。



台灣張家銘醫師在Facebook粉專「基因醫師張家銘」發文表示，常聽見有人詢問，「每天吃一顆蛋，這樣會不會膽固醇太高？」或是「蛋黃膽固醇很高，不能吃太多！」然而，這些都是30年前的營養觀念，近年研究已證實，飲食中的膽固醇對血液膽固醇的影響相對有限，真正影響心血管健康，是過多的飽和脂肪攝取、加工食品，以及久坐少動的生活方式。

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台灣張家銘醫師進一步說明，「如果今天吃了一顆蛋，搭配的是「生菜、水煮番薯」，那這顆蛋對您來說，幾乎是加分的。」很多人為了「健康」只吃蛋白，把蛋黃丟掉，但其實蛋黃才是營養精華所在，裡面含有對大腦發展重要的「膽鹼」，有助視力與皮膚健康的「葉黃素」、「玉米黃素」，還有維他命D、維他命B12、鐵、硒等多種營養素。

張家銘強調，「一顆蛋黃，遠比我們想像的更營養豐富。」雞蛋能協助體重控制與肌肉維持，高蛋白飲食可增加飽足感、穩定血糖，有助減少每日總熱量攝取，對於減重者或想戒除宵夜習慣者極為有利；而中年族群則可透過雞蛋的優質蛋白質來維持肌肉量，預防肌少症。

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針對吃素者營養攝取的疑慮，張家銘表示，雞蛋是素食者彌補DHA、維他命B12與蛋白質的重要來源，尤其現在已有以亞麻籽或海藻飼養雞隻所產的「強化雞蛋」，裡面含有更多對心血管與大腦有益的Omega-3脂肪酸，是現代人的理想選擇。

張家銘提醒，「我們不是不能吃蛋，是要學會怎麼吃得剛剛好」，關鍵在於整體飲食與生活方式的搭配，而非單一食材的攝取與否，「雞蛋搭配蔬菜、番薯、糙米飯，是健康的組合；但若搭配香腸、奶油吐司，反而可能成為負擔。」

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張家銘最後強調，「雞蛋，是生活中最被低估的健康神器」，看起來普通，卻是永遠不會出錯的選擇，它既營養，又經濟實惠，是每一個家庭餐桌上都該出現的食物。他指出，我們不需要每天吃昂貴的保健食品，只要吃好一顆蛋，搭配蔬菜與穀類，就能給身體最實在的營養支持。

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