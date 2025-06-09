魚營養｜吃魚助抗癌防血栓！營養師推1款魚EPA含量居冠三文魚第2

魚類中富含的EPA（二十碳五烯酸）具有抗發炎、抗氧化等多重健康效益，其中鯖魚、三文魚、秋刀魚的EPA含量特別豐富，對於預防癌症及改善血栓都有幫助。



台灣營養師呂孟凡在Facebook粉專「營養麵包（呂孟凡營養師）」表示，EPA是Omega-3脂肪酸中的重要成分之一，研究發現攝取EPA可能有助於降低乳癌、大腸結腸癌和攝護腺癌的風險，同時對於罹患肝炎病毒患者，也可能降低其發生胰臟癌和肝細胞癌等惡性癌症的風險。

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根據台灣營養師黃君聖的分析，在魚類EPA含量排行榜中，鯖魚以每100公克含2851毫克的含量居冠，遠高於其他魚類。EPA能在人體內代謝成具有抗發炎特性的物質，有助於減少體內慢性發炎，對心血管健康、改善血栓、代謝症候群及關節炎等慢性病都具有潛在的保護作用。

美國心臟協會建議，每週至少攝取90公克（約6盎司）富含油脂的魚類。呂孟凡強調，雖然市面上有EPA與DHA的膠囊補充品，但研究顯示每日攝取含840毫克EPA+DHA的膠囊，與安慰劑相比並未顯著改善相關健康指標，因此建議民眾透過食用天然魚類來攝取這些營養素。

鯖魚5大功效（按圖👇👇👇）

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