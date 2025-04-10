減肥｜多巴胺減重法！營養師列6類食物增幸福感助瘦身 三文魚堅果

許多民眾無法瘦身，往往是受限於大腦缺少「獎勵系統」。台灣營養師吳悦慈指出，若能善用「多巴胺管理減重法」，不僅可促進多巴胺的生成，進而提升心情和幸福感，且有助於減重。



好的飲食也能獲取多巴胺！台灣營養師吳悦慈指出，當民眾攝取高糖、高脂食物時，大腦會分泌大量影響情緒、動機和愉悅感的重要神經傳導物質多巴胺，使人感到快樂並驅使做出重複行為，無形中成為減重困難的原因。

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吳悦慈提到，無法瘦身往往不在於意志力不足，而是受限於大腦缺少「獎勵系統」，若能善用「多巴胺管理減重法」，以健康的食物取代高糖、高脂加工食品，再適當控制飲食，便能建立正向的健康習慣，不再單靠意志力減重。

針對有助於增加身體分泌多巴胺的營養素， 吳悦慈整理出下述六類食物：

1. 富含酪胺酸的食物：酪胺酸是身體產生多巴胺的主要原料，攝取富含酪胺酸的食物有助於多巴胺的合成，這類食物包括牛肉、豬肉、三文魚、南瓜子、芝麻、大豆製品、乳製品等。

2. 富含Omega-3脂肪酸的魚類：Omega-3有助於保護大腦多巴胺神經元，幫助多巴胺順利釋放，如三文魚、鯖魚和沙甸魚等富含Omega-3的魚類。

3. 富含益生菌的食物：腸道健康與多巴胺的合成密切相關，食用無糖乳酪、無糖乳酪飲品、納豆等富含益生菌的發酵食品，有助於維持腸道菌群平衡，間接促進多巴胺的合成。



4招養成易瘦體質（按圖👇👇👇）

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4. 富含抗氧化劑的莓果類：藍莓、士多啤梨等莓果富含抗氧化劑，能中和自由基、降低氧化壓力，有助於保護大腦多巴胺神經元不被傷害。

5. 富含茶胺酸（L-Theanine）的綠茶：綠茶中的茶胺酸被認為可以促進多巴胺的釋放，飲用綠茶除了幫助穩定情緒，也可以提升身體抗氧化能力。

6. 富含鎂的食物：鎂是多巴胺的合成路徑上的小幫手，可以幫助多巴胺合成更順利。堅果種子類、全穀類和深綠色葉菜等食物富含鎂，適量攝取有助於維持多巴胺的平衡。



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吳悦慈強調，透過飲食調節多巴胺，以控制食慾和減重，也建議定期更換食材以避免味覺疲勞，保持飲食新鮮感，可以在達成小減重目標後，適度享用1小塊可可固形物85%的黑朱古力，增強分泌多巴胺、提升成就感。此外，吳悦慈提醒，由於每個人身體狀況不同，實施任何飲食計劃前，應諮詢專業營養師或醫師，以確保個人健康。

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