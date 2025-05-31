快樂食物｜穿綠色便好心情？促多巴胺分泌還有6種食物 藍莓三文魚

84歲紐約藝術家Elizabeth Sweetheart，因從頭到腳的螢光綠穿搭成為當地名人，被暱稱為「布魯克林的綠女士」，還登上2025春夏紐約時裝周的主題走秀。



Elizabeth說綠色是「最快樂顏色」，穿上就有好心情！這說法並非沒有根據，因為這種繽紛的「多巴胺穿搭」據信能刺激多巴胺分泌，進而提升自信；而透過攝取特定食物，也可以促進體內多巴胺生成，帶來幸福感、趕走抑鬱。

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紐約有位藝術家伊麗莎白（Elizabeth Sweetheart），因長達20年的綠色穿搭成為當地名人，今年已高齡84歲的她，從頭髮、眼鏡、指甲、衣服到居家擺設都是一片綠油油，尤其偏愛螢光綠。這讓她獲得「布魯克林的綠女士」（Green Lady of Brooklyn）稱號，更受邀登上2025春夏紐約時裝周的主題走秀，分享她充滿活力樂觀的綠色穿搭。

6種快樂食物促發多巴胺分泌（按圖看清👇👇👇）

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1941年出生於加拿大的「綠女士」伊麗莎白，曾在服裝產業裡負責藝術印花創作，也開過設計公司，並為許多時尚品牌手繪版畫。20多年前，她開始收集一些綠色小物，然後慢慢延伸到全身穿搭、家飾，甚至一度想把自家愛犬的毛染成綠色，但被老公跟兒子及時阻止。

常有許多人問她，為什麼如此熱愛綠色？伊麗莎白表示：「我總是做一些讓自己快樂的事情，對我來說，綠色是最正向的顏色，也是最快樂的顏色！」

其實這說法並非沒有根據，因為這種大膽繽紛的搭配，正是2023年風靡時尚圈的「多巴胺穿搭」，據信能刺激多巴胺分泌，進而提升自信、擁有好心情。而最具代表性的時尚人物，正是常以繽紛同色穿搭現身的已故英國女王伊莉莎白二世。

6種快樂食物，促發多巴胺分泌

台灣線上平台「Cofit我的專屬營養師」吳悦慈指出，多巴胺不僅能透過穿搭改變情緒，其實透過攝取特定食物，也可以促進體內多巴胺生成，進而提升心情和幸福感。

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1. 富含酪胺酸（Tyrosine）的食物：

酪胺酸是身體產生多巴胺的主要原料，攝取富含酪胺酸的食物有助於多巴胺的合成。這類食物包括牛肉、豬肉、三文魚、南瓜籽、芝麻、大豆製品、乳製品等。

2. 富含Omega-3脂肪酸的魚類：

Omega-3 有助於保護大腦多巴胺神經元，幫助多巴胺順利釋放，如三文魚、鯖魚和沙甸魚等富含Omega-3的魚類。

3. 富含益生菌的食物：

腸道健康與多巴胺的合成密切相關。食用無糖乳酪、無糖乳酪飲品、納豆等富含益生菌的發酵食品，有助於維持腸道菌群平衡，間接促進多巴胺的合成。

4. 富含抗氧化劑的莓果類：

藍莓、士多啤梨等莓果富含抗氧化劑，能中和自由基、降低氧化壓力，有助於保護大腦多巴胺神經元不被傷害。

5. 富含茶胺酸（L-Theanine）的綠茶：

綠茶中的茶胺酸被認為可以促進多巴胺的釋放，飲用綠茶除了幫助穩定情緒，也可以提升身體抗氧化能力。

6. 富含鎂的食物：

鎂是多巴胺的合成路徑上的小幫手，可以幫助多巴胺合成更順利。堅果種子類、全穀類和深綠色葉菜等食物富含鎂，適量攝取有助於維持多巴胺的平衡。

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吳悦慈說，當我們攝取高糖、高脂食物時，大腦會分泌大量多巴胺，帶來快樂並驅使我們重複這種行為，這也是減重困難的原因。因此若能善用「多巴胺管理減重法」，以健康的食物取代高糖、高脂食物，就能與多巴胺共舞，而非與之對抗。

她建議，在日常飲食中適量攝取富含酪胺酸、Omega-3脂肪酸、益生菌、抗氧化物質、茶胺酸及鎂的食物，以促進多巴胺生成。達成小減重目標後，也能適度享用一小塊85%黑朱古力，增強多巴胺分泌，提升成就感。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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