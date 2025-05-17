老化陷阱｜美容飲品認清1成分　醫揭選錯或加速肌膚老化細紋增加!

用餐後高血糖與血糖震盪所帶來的疲勞感，也就是「醣類疲勞」，會影響工作表現，應多加預防。但其實醣類疲勞也會對「美容」帶來不良的影響。



美容飲品小心愈喝老

日本北里大學北里研究所醫院副院長暨糖尿病中心主任山田悟指出，肌膚中有一種名為膠原纖維的蛋白質，一般認為這種蛋白質能讓肌膚柔軟有彈性。但事實上，血糖值一旦升高，蛋白質就會以非酵素反應的形式與葡萄糖結合，這種反應稱為糖化反應。

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山田悟表示，糖化後的蛋白質會產生出「AGEs」（糖化終產物），這種物質會使蛋白質功能降低，構造也會變得更脆弱，這也稱之為糖化壓力。膠原蛋白也會受到糖化反應的影響，使構造產生改變，糖化後的膠原蛋白會受到AGEs的影響發生交叉鏈結與碎化反應，結果就是造成肌膚細紋增加，使外表變衰老。

不過，市面上推出了許多宣稱可以預防肌膚粗糙及老化的美容飲品。如果你很喜歡喝這類飲品，一定要確認營養成分表中的含醣量。

山田悟舉例，膠原蛋白飲品的含醣量有高有低，還有些飲品中宣稱添加了醋與維他命C，不過卻也同時加入超過4顆砂糖分量的醣分。明明是為了追求美肌，卻喝下含有大量醣類的飲品，這麼一來不僅會導致醣類疲勞，也會加速肌膚老化。

順帶一提，膠原蛋白不只對肌膚有幫助，同時也是打造骨骼的基礎，頭髮也是由角蛋白所構成，因此上述部位都會受到AGEs的影響。

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高血糖當心加速老化

山田悟強調，肌膚蠟黃、鬆弛、細紋、髮絲彈力光澤下降、骨質疏鬆等老化痕跡，起因都是高血糖，而醣類疲勞正是引起這些老化的前兆。

此外，若是血糖震盪反覆發生，血管中便會產生氧化壓力；若是氧化壓力超過人體所能負擔的抗氧化範圍，就會對血管內壁造成損傷，使免疫反應發生異常，在血管內部引起微小的發炎。氧化壓力會加速全身的老化。

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而且，糖化壓力與氧化壓力可能會互相產生不良影響，使身體陷入惡性循環，就結果而言，這兩種壓力就是形成各種老化與疾病的根源。

山田悟提醒，關於美容方面的體內保養，最佳選擇絕對是「不要過量攝取醣類」、「不要使血糖升高」。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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