花生營養｜研究：每日這樣吃花生延緩老化！醫推搭配5食物增口感

花生不只是零食，而是延緩細胞老化的「長壽果」。最新研究顯示，每日攝取適量帶皮烘烤花生能有效延長細胞染色體端粒長度，減緩老化進程。



台灣台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，這項發現為花生的「長壽果」美名提供了科學佐證，證實它確實能從細胞層面延長壽命，為現代人的健康保養提供簡單可行的方案。

花生3大好處與功效（點擊下圖看清👇👇👇）

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最新研究證實花生真能延緩細胞老化

張家銘表示，2025年發表於《Antioxidants》期刊的臨床試驗結果令人振奮。西班牙巴塞隆納的研究團隊發現，每天食用25克帶皮烘烤花生，能顯著延長染色體端粒長度。在為期六個月的研究中，58位18至33歲的健康年輕人被分為三組，分別食用不同形式的花生產品。研究結果顯示，只有食用帶皮烘烤花生的組別端粒長度明顯增加，平均增加了0.53個單位。

端粒長度是決定生物年齡的關鍵指標

張家銘解釋，端粒就像是染色體末端的保護套，守護著我們的遺傳訊息。每次細胞分裂時，端粒就會縮短一些。端粒縮短速度愈快，老化進程就愈快；反之則能延緩衰老與疾病發生。這也是科學家判定「生物年齡」的重要指標之一。在這項研究中，最令人驚訝的是，食用帶皮烘烤花生的參與者中，沒有一人出現端粒快速縮短的現象，而食用花生醬與對照組則分別有22%與38%的人出現此現象。

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花生皮中的抗氧化物質是關鍵

研究發現，花生的保健力量主要來自那層常被忽略的紅色薄皮。花生皮富含m-香豆酸、白藜蘆醇、多酚類等天然抗氧化物質，這些成分能有效清除自由基、減少DNA損傷，從而減緩端粒縮短的速度。烘烤處理不僅讓花生風味更佳，也能保留纖維與植化素的完整性，而這正是花生醬等加工產品所無法提供的細胞保護力。

輕鬆將花生融入日常飲食的方法

張家銘建議，要獲得花生的長壽效益，不需要大幅改變飲食習慣。只要每天攝取約25克帶皮烘烤花生，就有可能為細胞帶來年輕化的效果。將花生融入日常飲食的方法很簡單，可以在早餐燕麥粥或乳酪中加入一小撮，作為下午的健康點心，或撒在沙律、便當、湯品上增添口感。為了獲得最佳效果，建議選擇無調味、非油炸且保留花生皮的產品。

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回歸自然飲食守護健康時光

在這個快速老化、慢性疾病盛行的時代，花生這種來自土地的天然食材，為我們提供了一種簡單而有效的對抗時間的方式。研究證實，愈原型、愈天然的食物，愈有可能幫助我們延緩老化。花生不愧為「長壽果」，它不僅象徵長壽，更能實際延長細胞壽命，是真正的長生密碼。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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