水蜜桃保存｜水蜜桃該如何正確去籽？1保存法延長保鮮不發黑變軟

水蜜桃果肉柔軟細緻，入口即化，是許多人在4-8月喜愛的水果，不過，在處理時常因力道掌握不周，導致湯汁流出來，究竟該如何去籽才正確呢？又該如何保存才能保持鮮甜？



對此，台灣農糧署分享2步驟，可將果肉與種子輕鬆分離。

水蜜桃的8大健康好處（按圖看清！）：

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水蜜桃去籽只要2步驟！

台灣農糧署於Facebook表示，當水蜜桃蒂頭周圍呈乳黃色、散發濃郁香氣，就代表已經熟透，可以食用。

台灣農糧署分享，要將水蜜桃完美去籽，建議以剪刀於水蜜桃蒂頭處劃出十字，接著剪刀插入將種子拔出，便可將果肉與種子輕鬆分離，去籽後的果肉可直接鮮食，也可搭配不同食材，享受多變風味。

此外，台灣農糧署也推薦了幾種別具創意的水蜜桃吃法。首先，可以將水蜜桃切片後，與乳酪、忌廉或乳酪醬搭配塗抹在吐司片上，中間夾入水果片後放入雪櫃冷凍約一小時，入口時綿密滑順、果香四溢。

另外，也可以將水蜜桃去籽後加入乳酪，對半切開後再撒上麥片一起享用，清爽中帶有層次口感。

按下圖睇揀靚桃的3大貼士（按圖看清！）：

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水蜜桃買回家後怎麼保存？

台灣農糧署也表示，水蜜桃買回家後，應先打開箱子，並放置陰涼通風處保存1－2天，成熟後應以水果泡棉個別包裹，裝入塑膠袋或保鮮盒冷凍，才能享受到桃子的香甜多汁。

根據台灣農業大臺中Facebook指出，收到水蜜桃後該怎麼保存呢？第一步可以常溫保存，收到水蜜桃後，打開箱子放置陰涼處大約2天，稍微變軟後就可以進入第二步保存。

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第二階段冷凍保存，熟成後的水蜜桃建議放入雪櫃冷凍，約可保存3至5天。冷凍前先用塑膠袋包好，再用紙張包覆，或是直接放入保鮮盒保存，能有效延緩果肉變質。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：水蜜桃買回家別直接放雪櫃！台灣農糧署教1招正確保存法，延長保鮮不發黑變軟】

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