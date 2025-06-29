蔓越莓/桑椹/覆盆子5莓果功效不同哪種防癌？1種維他命C高藍莓4倍

莓果顏色鮮豔，味道酸酸甜甜，在夏日特別受歡迎。紅莓，紅桑子，桑椹等等，很多人覺得它們外觀相似，以為是一樣的東西，其實它們大有不同，你知道怎樣區分嗎？一些莓果的維他命C和膳食纖維含量，竟比常見的藍莓還要高近4倍！



莓果富含維他命C，有助提升免疫力，當中的天然植物色素例如花青素也有助抗氧化，延緩衰老。莓果除了可以直接食用，還可以製成果汁果醬，或用於製作甜點。説起莓果，我們都只會想起草莓、藍莓？但其實莓果還有很多不同種類，一樣營養豐富。以下5種常被混淆的莓果，其功效和營養價值有什麼分別？

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蔓越莓（Cranberry）：防尿道炎胃癌 改善認知能力

蔓越莓又稱紅莓或小紅莓，由於蔓越莓果實本身口感較脆，味道也非常酸澀，很少會直接食用，多半會加工成果汁、果乾等產品。

蔓越莓多半會加工成果汁。（unsplash）

蔓越莓能夠幫助預防尿道感染，防止大腸桿菌附著在膀胱壁或尿道壁上，從而降低感染風險。通過調節泌尿道菌群平衡，也可減少陰道炎風險。此外，蔓越莓的花青素可防止幽門螺桿菌附著在胃壁上，減低胃炎及胃癌風險。

英國《Frontiers in Nutrition》2022年發佈一項研究，實驗證實蔓越莓有助改善腦部認知能力、情景記憶，並有助降低壞膽固醇，維持心血管健康。

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蔓越莓營養成分（以每100克計算）：



熱量：46千卡

膳食纖維：4.6克

糖：4克

維他命C：13.3毫克



桑椹（Mulberry）：改善貧血 防止脫髮

桑椹成熟後為紫紅色或紫黑色，呈長條狀，顏色愈黑代表愈成熟，甜度愈高，抗氧化物包括總多酚類、類黃酮及總花青素的含量也更高。

桑椹含豐富抗氧化物。（photo-ac）

桑椹有助降低膽固醇，調節血壓，減低中風風險。桑椹也含有豐富鐵質，能夠增進血液循環，改善缺鐵性貧血，鐵質能促進營養被頭髮吸收，讓頭髮變得烏黑。中醫觀點認為，桑椹能補肝益腎、滋陰補血，可以預防白髮、脫髮。

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桑椹營養成分（以每100克計算）：



熱量：43千卡

膳食纖維：1.7克

糖：8.1克

維他命C ：36.4毫克



覆盆子（Raspberry）：護眼美容 降心臟病風險

覆盆子又稱為紅桑莓或紅桑子，我們經常吃到的覆盆子是紅色品種，來自美國或歐洲。然而，覆盆子也有黑色的品種，黑色覆盆子（Black raspberry）跟紅色覆盆子形狀相似，大小相近，中間都是中空的，而且果實上有白色細毛。

覆盆子有助養顏美容。（unsplash）

美國每日郵報（Daily Mail）報道，波蘭克拉科夫農業大學（University of Agriculture in Krakow）的研究顯示，黑色覆盆子的抗氧化物含量，比其他大家熟知的莓果高出3倍，可以降低罹患心臟病、癌症等風險。

覆盆子含有抗氧化多酚鞣花單寧，能減少氧化壓力，有助養顏美容。葉黃素和玉米黃素有助濾除藍光，保護眼睛，減低黃斑病變的風險。覆盆子也含豐富的膳食纖維，能夠減緩葡萄糖吸收，再加上豐富的多酚類物質，有助於控制血糖，適合糖尿病患者食用。

覆盆子營養成分（以每100克計算）：



熱量：52千卡

膳食纖維：6.5克

糖：4.42克

維他命C：26.2毫克



黑莓（Blackberry）：緩解便秘 調節血糖

黑莓果粒飽滿，呈長球型或圓柱形，與黑色覆盆子的分別在於體積較大，而且它不是中空的。

黑莓能促進腸胃蠕動。（unsplash）

黑莓含有豐富的膳食纖維，有助維持消化系統健康，促進腸道蠕動，緩解便秘。黑莓的糖分較少，豐富膳食纖維能減緩葡萄糖吸收，有助調節血糖。黑莓的抗氧化物也有助減少大腦氧化壓力，讓大腦維持記憶力和協調能力，減低認知能力下降的風險。

黑莓營養成分（以每100克計算）：



熱量：43千卡

膳食纖維：5.3克

糖：4.88克

維他命C ：21毫克



巴西莓（Acai berry）：降膽固醇 促進代謝

巴西莓是一種原產於中美洲及南美洲地區的莓果，近期開始流行，是一種深紫色的小型漿果。市面上無法看到新鮮的巴西莓果實，大多都是加工製成的凍乾粉或冷凍包裝果泥。不少餐廳會用巴西莓粉或果泥，搭配冷凍藍莓、香蕉、乳酪或牛奶，放進果汁機攪拌，再加上麥片和堅果等等，製成巴西莓果碗（Acai Bowl）。

巴西莓一般會被製成冷凍乾粉或果泥。（Shutterstock）

巴西莓的花青素是藍莓的3倍，有助抗氧化、減少炎症、增強免疫系統。巴西莓也蘊含豐富的Omega6和Omega9脂肪酸，能幫助降低膽固醇。巴西莓可補充營養，增強新陳代謝，有提神效果。

巴西莓營養成分（以每100克計算）：



熱量：70千卡

膳食纖維：2克

糖：2克

維他命C：9.7毫克



營養比較｜桑椹維他命C最高 覆盆子纖維最豐富

每100克藍莓的維他命C含量是9.7毫克，膳食纖維含量是2.4克。以上大部分莓果的維他命C和膳食纖維含量都比藍莓高。桑椹的維他命C含量36.4毫克，超出藍莓3.75倍，而覆盆子的維他命C含量超出藍莓2.7倍。覆盆子和黑莓的膳食纖維含量分別高藍莓2.2、2.7倍。

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莓果3大食用貼士

1.食用前用流水沖洗

莓果的外皮比較嬌嫩，碰到水就容易腐爛，因此不適合先清洗再儲存，最好在食用前才清洗。食用前用流水沖洗2-3次便可以食用，避免揉捏擠壓，導致果實損壞。

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2.選擇100%原果汁，低糖果醬

新鮮莓果的營養價值更高，因為原花青素可能會在加工過程中流失。一些莓果產品例如果汁果醬等，在製作過程中會加入添加糖，控制血糖人士需要注意。購買莓果產品時應留意營養標籤，例如挑選果汁時，建議選取標明100%原果汁的產品，避免攝取過量添加糖。

建議選取標明100%原果汁的產品。（Getty Images）

3.存放冰箱延長保鮮期

莓果的保鮮期較短，容易腐爛，購回後需放入密封保鮮盒，放入雪櫃保存，冷凍並不會破壞莓果當中的營養成分。如果想延長保鮮期限，可放入冰箱，食用時從冰箱取出，稍微退冰便能吃了，過度解凍會讓莓果變得濕軟，影響風味和口感。退冰的莓果應盡快食用完畢，避免過長時間暴露在空氣之中，增加發霉腐爛的機會。