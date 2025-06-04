藍莓營養｜略帶酸味抗氧化更強！揀新鮮藍莓3招白色果粉多或少好?

日前有台灣網友在台灣《我愛全聯 好物老實說》Facebook中抱怨買到的藍莓太酸，台灣功能醫學營養師呂美寶表示，如果吃到還帶點「酸度」的藍莓，不要不開心，反而要珍惜，因為帶點酸的藍莓的抗氧化能力其實更高！



略帶酸味的藍莓抗氧化力更強

根據研究發現，富含多酚的藍莓可控糖、護眼、抗老又防癌，因此多年來一直高居美國健康類雜誌「10大超級食物」的榜上，不過要吃甜的還是酸的好呢？

▼紫色食物營養（按圖看清👇👇👇）

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呂美寶說明，藍莓在未完全成熟時，果實中的多酚類、黃酮類等抗氧化物質含量處於高峰期。這些成分是植物抵禦外敵的天然武器，能有效抵抗氧化壓力和病菌侵襲，其酸味甚至能讓昆蟲知難而退。隨著藍莓逐漸熟成，多酚類會降低，取而代之的是大量累積的花青素，雖然也具有一定程度的抗氧化能力，同時能保護人類的眼睛、大腦與心血管健康。

呂美寶強調，水果其實「不用挑最甜」的來吃，「帶有一點酸度」的水果，不僅抗氧化保護效果更佳，也不會造成過多糖分的負擔。這一觀點對於許多追求甜度的消費者來說，無疑是重要的飲食指南。

▼藍莓的六種好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

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新鮮與冷凍藍莓營養成分哪個好？

市面上的藍莓主要分為「新鮮藍莓」和「冷凍藍莓」兩種。呂美寶表示，這兩者在營養成分上差異不大，消費者可以根據個人食用頻率和口感偏好做選擇。新鮮藍莓較不耐放，建議冷凍保存並於一周內食用完畢，其漿果的酸味較為明顯，能品嘗到果實的飽滿感。

而冷凍藍莓經過急速冷凍處理，保存期限較長，可以搭配無糖乳酪一起食用，或用果汁機打成乳酪果昔也很可口。

挑選藍莓的3關鍵

不論是選購新鮮還是冷凍藍莓，消費者應該注意以下3點：

- 藍莓表面的白色果霜是藍莓香氣和營養的重要來源，應挑選果霜較多的產品，這表示其新鮮度與營養成分都較高。

- 健康的藍莓果實應具有緊實的果肉和細緻的表皮，挑選時應注意其完整度和飽滿度。若發現藍莓太軟或有滲出水分的情況，可能是過熟或果肉已經受到擠壓而有毀損、軟爛的部分。外觀乾癟、表皮皺巴巴的藍莓則可能是因放置過久而失去過多水分，新鮮度較差。

- 選擇有機認證的藍莓，或在把關嚴謹的安心通路購買，以確保食用安全與健康。



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正確清洗藍莓的方法

藍莓富含的多酚和花青素是水溶性營養成分，清洗時應避免過度用力沖洗，表面白色霧狀不是農藥殘留，是果霜，不要用力刮掉而破壞藍莓營養。

- 有機新鮮藍莓只需用冷開水稍微沖洗即可食用。

- 一般新鮮藍莓則建議「先泡再洗」，先浸泡約10分鐘，再以流動清水來回沖洗2-3次。

- 冷凍藍莓則無需沖洗，可在去冰後直接食用，若有疑慮，可用冷開水稍微沖洗。



最重要的原則是「吃多少洗多少」，因為藍莓一旦接觸水分就容易腐壞，清洗過的藍莓最好當天食用完畢。

藍莓「這樣吃」更營養

對於藍莓的食用方式，「生吃」最能吃到完整營養。新鮮藍莓或冷凍藍莓都可以作為水果或點心直接食用，也可以拌入沙律、乳酪或奶昔中製作莓果輕食，或榨成果汁飲用。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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