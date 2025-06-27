蔬果汁營養｜榨汁機製蔬果汁原來係錯？抗炎排毒飲用6招穩定血糖

很多人日常飲食不均衡，蔬果吃得不夠，選擇飲用蔬果汁來攝取維他命、礦物質、膳食纖維、植化素等營養。現榨蔬果汁除了可以在店鋪購買，在家中製作也十分容易。蔬果汁除了有助排毒瘦身，還可以提升免疫力。但蔬果被榨成蔬果汁後，維他命C會流失，要怎樣才能保留蔬果汁的營養?



近日《小紅書》上的營養師博主「思凡懂抗炎」分享了6個飲用蔬果汁的建議，讓蔬果汁發揮出最大的益處。用錯方法製作蔬果汁，或錯誤飲用，隨時會導致營養無法被吸收，甚至脂肪積聚！

蔬果汁的3大好處

1.對抗慢性發炎

蔬果汁中的維他命C與其他抗氧化成分，有助提升免疫系統的防禦能力，幫助身體對抗病毒和細菌的入侵。含有姜黃素的蔬果例如紅蘿蔔、番茄等，具有更強效的抗炎效果。

2.抗氧化 排毒養顔

蔬果汁中富含維生素C、維生素E、類胡蘿蔔素和多酚等抗氧化劑，有助抵抗自由基的損害，減少細胞老化，維持皮膚彈性，也能促進新陳代謝，幫助身體排出毒素。

3.幫助消化

富含膳食纖維的蔬果汁可以促進腸道蠕動，預防便秘，改善消化系統的運作，保持腸胃健康。

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蔬果汁能幫助消化。（unsplash）

飲用蔬果汁6大貼士

1.現榨現喝

蔬果含有豐富的維他命C，維他命C是一種水溶性營養素，容易因為烹調受熱，或暴露在空氣中而遭到破壞。水果在榨成果汁的過程中，接觸空氣的面積增加，造成水果中的維他命C加速氧化，溫度和光線也會破壞維他命C。

果汁放置的時間越久，維他命C就會流失得越多。因此果汁現榨現喝，才能攝取最多的蔬果營養素。

食安中心建議，蔬果汁如非即時飲用， 應放入清潔並有密封蓋子的容器内，存放在攝氏4度或以下，不要放置在室溫下超過兩小時，避免細菌滋生，飲用後引致腸胃炎。

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2.不要睡前喝

蔬果汁含有果糖，在睡前飲用會增加腎臟負擔，影響睡眠質量。晚間身體的代謝速度減慢，睡前飲用果容易造成脂肪積聚，導致身體浮腫。

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蔬果汁不建議睡前飲用。（photo-ac）

3.不要加糖 可搭配蜂蜜/低糖水果/牛奶

飲用蔬果汁的時候不宜加糖，糖分會消耗維他命b1和b2 ，減少蔬果汁的營養。只用蔬菜製成果汁，有些人會覺得口感不好，甚至有菜腥味，可以嘗試加檸檬汁，蜂蜜，低糖水果，讓蔬果汁的味道更容易入口。

水果含有果糖，只用水果製成果汁，水果份量可能過多，糖分容易過量。例如一顆橙的熱量約60大卡，而一杯250毫升的新鮮橙汁需約3至4顆橙，喝一杯橙汁就會等於攝取約180至240大卡，果汁隨時是熱量陷阱。加入蔬菜製成蔬果汁可以增加膳食纖維含量，或加入牛奶，製成木瓜牛奶，香蕉牛奶等，可以增加蛋白質含量。

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純果汁糖分容易過量。（photo-ac）

4.保留果皮果渣

水果的果皮及種子都富含植化素和膳食纖維等營養素，製作蔬果汁時應連同果皮、果肉和種子一起攪拌，才能攝取到最多的營養。

很多人在喝鮮榨蔬果汁時，爲了順滑的口感，會將果渣濾掉。但是蔬果汁當中的植化素和膳食纖維都在果渣中，濾掉以後會流失99%膳食纖維。保留果渣也可降低整體升糖指數，避免血糖大幅波動。

飲用蔬果汁應保留果渣。（photo-ac）

5.攪拌機轉速應大於二萬

攪拌機轉速大於二萬，才能把果皮和種子融合在蔬果汁中，飲用時能徹底地吸收營養物質。製作蔬果汁應使用攪拌機而非榨汁機。攪拌機可以將果肉、果皮和種子一起攪拌，擊碎食物中的細胞壁，保留更多營養素，而榨汁機只是用於提取汁液，會將果汁與果渣分離。

近期破壁機也在市面上興起，功率和轉速較高，能夠高速攪拌並完全破壞食物的纖維，甚至可以攪拌堅果，製作出口感細膩的飲品，顆粒感較少，保留的營養素也更多。

使用攪拌機後要記得清洗，避免細菌滋生。

6.搭配熱性食材

中醫認爲蔬果汁屬於寒涼的食物，蔬果汁之中常見的苦瓜、芹菜、西瓜、西柚等屬性都偏寒，體寒人士需要注意。蔬果汁中可以加入熱性食材如薑黃粉、肉桂粉、黑胡椒等，熱性食材能夠加速血液循環，使身體產生溫熱感，有助於改善手腳冰冷現象。

芹菜和番茄都屬於寒涼食物。（photo-ac）

飲用蔬果汁注意以上6點，身體就能吸收更多營養，不過蔬果汁并不能完全代替新鮮蔬果，要維持身體健康，每天食用新鮮蔬果還是非常重要。