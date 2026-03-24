減肥失敗｜點減都肥可能是慢性炎症！40歲後風險增+推薦抗炎5食物

減肥失敗｜明明吃得很少，但減肥成效不大？且時常感到腹脹？你可能已經受到慢性炎症的影響。慢性炎症會引致肥胖，讓你精神不振，產生負面情緒，長期發炎甚至會引發心血管疾病、肝臟疾病和糖尿病等問題！5種抗發炎食物有助改善腸道微生態，讓瘦身事半功倍。



減肥失敗原因｜慢性炎症引致肥胖

慢性炎症會導致腸道菌群失衡，影響腸道健康。世界衛生組織的研究指出，體重增加導致控制人體血糖的胰島素無法發揮作用，血液中的葡萄糖濃度因而升高。脂肪細胞會持續製造和分泌促進發炎的細胞激素，例如介白素（IL-6、IL-8）和腫瘤壞死因子（TNF-α) 等，増加血液中的IgG抗體水平。IgG抗體水平較高的人更容易肥胖或難以減重，造成惡性循環。

慢性炎症引致肥胖。（pixabay）

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慢性炎症的3大成因

1. 年齡增長 細胞衰老

隨著年齡的增長，細胞衰老加劇，細胞衰老會使新陳代謝改變及釋放促炎物質。細胞數量減少，身體組織的修復和再生的能力也會降低，組織受損會增加炎症風險。

營養師馮鈞傑在《中文大學肝臟護理中心》網頁中分享，當細胞受到損傷，它們可能會釋放自由基，引起發炎，幫助身體對損傷部位產生免疫反應。若細胞釋放過多的自由基，有機會帶來氧化損傷，增加出現嚴重疾病如癌症的風險。

英國全科醫生兼功能營養治療師阿夫尼謝思博士在媒體的訪問中曾指出，年齡增長也會導致免疫系統功能下降，在試圖保衛身體時釋放出更多發炎因子，導致炎症衰老。

40歲以後，細胞功能下降，血液中的發炎因子會顯著上升。

細胞衰老會釋放促炎物質。（photo-ac）

2. 缺乏運動 不良生活習慣

都市人的生活習慣與慢性炎症有密切的關係。久坐不動的習慣使熱量消耗降低，血管容易發炎。當能量攝取大於能量消耗，身體便容易堆積脂肪，肥胖進一步使炎症加劇。

都市人生活忙碌，睡眠不足的情況十分普遍，缺乏睡眠會影響身體的細胞修復和免疫調節能力。

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3. 過量澱粉質、加工食物

不健康的飲食習慣會導致腸内微生態失衡。過量攝取澱粉會迅速升高血糖，刺激致胰島素分泌增加，促使脂肪合成。米飯，白麵包是澱粉含量高的常見食物，一些蔬菜之中的澱粉含量也較高，例如番薯，蓮藕，馬鈴薯等。

白飯的澱粉含量最高。（unsplash）

過量進食加工食品也會加劇炎症。聯合國糧食及農業組織（FAO）的NOVA分類系統，把汽水，零食，能量棒，即食麵和複合醬汁等歸類為超加工食品。這些食物含有過量的反式脂肪，色素，添加劑和添加糖，破壞腸道屏障，增加内臟脂肪，讓身體釋放出更多的發炎因子。

加工食品加劇炎症。（unsplash）

加工食品也缺乏膳食纖維，導致益生菌缺乏營養，腸内益生菌減少，壞菌增生，引發消化不良，腹脹等症狀。

要預防或解決慢性炎症，哪些食品的功效最大？

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5大抗發炎食品

1.藍莓

藍莓中的多酚類成分，可增強胰島素敏感性，有助調節血糖。當中的維他命C、類黃酮等成分，也可增強免疫力，抑制發炎因子。

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藍莓有助抑制發炎因子。（pexels）

2.牛油果

牛油果能減緩碳水消化，穩定餐後血糖，也含有抗發炎的抗氧化劑，維他命C、葉黃素和胡蘿蔔素等，有助增強免疫力。

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牛油果能減緩碳水消化。（pexels)

3.富含Omega 3脂肪酸的食物

Omega 3脂肪酸是人體必須的抗炎營養素，有抗發炎及保護心血管的功效，來源包括魚類如三文魚，沙丁魚；堅果類如核桃，亞麻籽；補充品如魚油等等。

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堅果類富含Omega 3脂肪酸。（pexels）

4.富含益生菌的食物

富含益生菌的食物如乳酪，泡菜等，有助調節食慾激素，改善腸道蠕動，平衡腸道菌群。

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乳酪有助改善腸道微生態。（unsplash）

5.綠茶

綠茶有助清除自由基，減緩細胞氧化損傷，也能抑制澱粉分解酶和脂肪合成酶，有助減少脂肪堆積。

綠茶有助減少脂肪堆積。（pexels）

均衡和多樣化的飲食有助解決慢性炎症，減少澱粉和添加成分的攝取，進食高纖維的食物，有助改善腸道健康，讓你更有效率地管理體重。