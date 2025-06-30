抑鬱症預防｜研究揭年輕吃水果 老年抑鬱風險降3成！橙香蕉都有用

一項追蹤近20年的新加坡華人健康研究顯示，年輕時期養成多吃水果的習慣，可望降低年老時罹患抑鬱症的風險，其中以攝取橘子、橙、香蕉、木瓜與西瓜最具成效。



根據2024年發表於《營養、健康與老化期刊》的研究指出，研究團隊以1萬3738名新加坡華人為研究對象，平均年齡52.4歲，透過165項食物頻率問卷了解受試者在1993年至1998年間的飲食習慣，特別關注14種水果與25種蔬菜的攝取情況。

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研究結果發現，經過平均19.6年的追蹤，共有3180名受試者出現情緒低落等抑鬱症狀。深入分析顯示，水果攝取量與抑鬱症狀呈現明顯的劑量反應關係，攝取量最多的族群相較攝取量最少者，抑鬱症狀風險降低29%。

台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在社群平台指出，哈佛大學麻省總醫院的研究也發現，女性每天食用柑橘類水果，可使抑鬱症風險降低22%。他解釋，這可能與柑橘類水果富含的抗氧化物質「類黃酮」有關，這類物質有助於維持腸道益生菌的生長。

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值得注意的是，研究發現這種保護作用在不同升糖指數（GI）的水果類別間相似。然而，研究團隊觀察到蔬菜攝取量與抑鬱症狀之間並無顯著關聯。

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