護腸食物｜腸健康助抗抑鬱！醫推4種護腸隱藏食物1款纖維=蘋果4倍

撰文：中天新聞網
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除了常見的乳酪、燕麥、奇異果外，還有4種隱藏版食物同樣能養出健康腸道，台灣黃郁純醫師提到，包括芝士、豆豉罐頭、熱情果和黑朱古力，這些食物都具有獨特的營養價值。

台灣大腸直腸外科醫師黃郁純在YouTube頻道中指出，健康的腸道不僅能預防慢性病的發生，還能降低抑鬱症的發生機率。

TOP 20 高纖蔬菜（按圖👇👇👇）

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其中，芝士作為發酵食品，富含蛋白質、維生素和礦物質，雖然鹽分和脂肪含量較高，但相較於其他發酵食品如泡菜和味噌，反而是更好的選擇。她特別推薦巴馬臣芝士和高達芝士，建議選擇成分單純的產品，最好僅含牛奶、凝乳酵素和食鹽。

在台灣廚房中常見的豆豉罐頭，也是含有豐富益生菌的食材。台灣黃醫師表示，豆豉是黑豆的延伸製品，含有豐富的不飽和脂肪酸。研究證實，食用豆豉能增加腸胃益生菌含量。雖然加熱烹調會降低益生菌活性，但仍能維持一定的腸道菌相穩定性。若想保留更多益生菌，可以選擇涼拌方式食用，但要注意控制醬油用量，避免攝入過多鹽分。

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在水果方面，熱情果的膳食纖維含量相當驚人。每100克的熱情果含有24克膳食纖維，是同重量蘋果、奇異果的4倍以上。黃醫師建議，每天食用2顆熱情果就能補充相當於多份椰菜的膳食纖維，食用時可以咬碎小黑籽，但腎臟病患者需要特別注意，甚至應該避免食用。

黑朱古力則不只能振奮精神，對腸道健康也有幫助。食用後會產生抗氧化劑保護腸道，並產生多酚預防發炎，還能增強腸道細胞的抵抗力。台灣黃醫師建議選擇可可含量72%以上且不含棕櫚油的黑朱古力，這樣對下消化道的改善效果最為顯著。

黑朱古力8大益處（按圖看清👇👇👇）

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